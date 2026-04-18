Община Стара Загора представи първия нов модерен заслон на спирка на градския транспорт

Община Стара Загора представи първия изграден нов модерен заслон на спирка от градския транспорт. Съоръжението бе представено от кмета Живко Тодоров, заедно със заместник-кметовете арх. Мартин Паскалев и Радостин Танев. Новите спирки са част от усилията на общината за подобряване на условията за пътуване и насърчаване използването на обществения транспорт. Те са проектирани така, че да отговарят на съвременните изисквания за комфорт, безопасност и функционалност, като същевременно допринасят за по-естетичния облик на градската среда.

Заслоните са с „П“-образна стоманена конструкция, с плосък покрив с вътрешно отводняване и страници от закалено стъкло, които осигуряват по-добра защита от атмосферните условия. Оборудвани са с пейки, LED осветление, светещи рекламни пана и възможност за зареждане на мобилни устройства. Предвидено е и видеонаблюдение с цел повишаване на сигурността и превенция на вандалски прояви.

„През последните години имахме много оплаквания от граждани за старите спирки. Те бяха по-малки и не предлагаха достатъчна защита. Новите ще пазят от слънце, вятър и дъжд, ще имат възможност за зареждане на телефони и ще бъдат оборудвани с камери. Вярвам, че ще се харесат на старозагорци“, заяви кметът Живко Тодоров по време на проверка след старта на проекта.

Той допълни, че подмяната на спирките е част от по-широка политика за модернизация на градския транспорт, включително въвеждане на разплащане с банкови карти и създаване на по-добри условия за ползване на намаления при пътуване. Работата започна от местата с най-интензивен пътникопоток.

Изграждането на новите заслони се финансира от бюджета на Община Стара Загора. Ще бъдат подменени поетапно всички около 120 спирки на обществения транспорт. Изпълнител на дейностите е „Кастело“ ООД - Стара Загора, избрано след проведена обществена поръчка. Стойността на едно съоръжение е 9764 евро. Поддръжката на съоръженията ще се извършва регулярно с цел запазване на тяхното състояние.

Община Стара Загора призовава гражданите да пазят новите спирки, тъй като тяхното състояние е от съществено значение за безопасността и комфорта на всички пътуващи. Новите съоръжения са инвестиция в по-устойчив и модерен градски транспорт, а той е за всички граждани и гости на Стара Загора.