Община Стара Загора представи първия нов модерен заслон на спирка на градския транспорт

18 април 2026, 12:18 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Община Стара Загора представи първия изграден нов модерен заслон на спирка от градския транспорт. Съоръжението бе представено от кмета Живко Тодоров, заедно със заместник-кметовете арх. Мартин Паскалев и Радостин Танев. Новите спирки са част от усилията на общината за подобряване на условията за пътуване и насърчаване използването на обществения транспорт. Те са проектирани така, че да отговарят на съвременните изисквания за комфорт, безопасност и функционалност, като същевременно допринасят за по-естетичния облик на градската среда.

Заслоните са с „П“-образна стоманена конструкция, с плосък покрив с вътрешно отводняване и страници от закалено стъкло, които осигуряват по-добра защита от атмосферните условия. Оборудвани са с пейки, LED осветление, светещи рекламни пана и възможност за зареждане на мобилни устройства. Предвидено е и видеонаблюдение с цел повишаване на сигурността и превенция на вандалски прояви.

„През последните години имахме много оплаквания от граждани за старите спирки. Те бяха по-малки и не предлагаха достатъчна защита. Новите ще пазят от слънце, вятър и дъжд, ще имат възможност за зареждане на телефони и ще бъдат оборудвани с камери. Вярвам, че ще се харесат на старозагорци“, заяви кметът Живко Тодоров по време на проверка след старта на проекта.

Той допълни, че подмяната на спирките е част от по-широка политика за модернизация на градския транспорт, включително въвеждане на разплащане с банкови карти и създаване на по-добри условия за ползване на намаления при пътуване. Работата започна от местата с най-интензивен пътникопоток.

Изграждането на новите заслони се финансира от бюджета на Община Стара Загора. Ще бъдат подменени поетапно всички около 120 спирки на обществения транспорт. Изпълнител на дейностите е „Кастело“ ООД - Стара Загора, избрано след проведена обществена поръчка. Стойността на едно съоръжение е 9764 евро. Поддръжката на съоръженията ще се извършва регулярно с цел запазване на тяхното състояние.

Община Стара Загора призовава гражданите да пазят новите спирки, тъй като тяхното състояние е от съществено значение за безопасността и комфорта на всички пътуващи. Новите съоръжения са инвестиция в по-устойчив и модерен градски транспорт, а той е за всички граждани и гости на Стара Загора.

Антон Иванов Отговорен редактор
