Стара Загора се готви за европейска столица на културата през 2026 г.

Акцент в инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2025 г. бе сферата на културата и изкуството. Подобренията в базите на културните институти библиотека „Родина“, сградата „Комплекс за култура и изкуство“ (бившия Пионерски дом) и Драматичен театър „Гео Милев“ са приоритет, за да се създаде още по-добра среда за работа и творчество. През 2026 г. ще тече подготовка за кандидатурата на града за европейска столица на културата

През годината бяха отбелязани няколко важни годишнини на културни институти и фолклорни състави, които са емблематични за град Стара Загора.

Важен акцент за културния календар на града бе 100-годишният юбилей от създаването на Старозагорската опера - единствената извънстолична опера в България, която никога не е прекъсвала своята дейност. Тази година се навършват и 55 години от създаването на Фестивала за оперно и балетно изкуство, а фестивалът премина с богата основна и съпътстваща програма. За първи път в историята на фестивала взеха участие трите национални музикално-сценични института. Начало на фестивала даде премиерното за старозагорската опера заглавие „Андре Шение“.

Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“ отбеляза 70-годишнината си с десетки събития през цялата година по проект „С корени в бъдещето“, реализиран по Програма „Нематериално културно наследство“ на Министерство на културата.

Още един ансамбъл чества своята годишнина - 60 години от създаването на Професионален ансамбъл „Зорница“ с трите юбилейни концерта. Те бяха изпълнени по Проект 2024 LIS-5 ИЗГРЕЯЛИ ЗОРНИЦИ ЗВЕЗДИЦИ по Програма Любителско творчество / сценични изкуства на Национален Фонд Култура.

Народно читалище „Родина-1860“ също отпразнува 165 години от създаването си с многолик и въздействащ концерт. С амбициозна програма бе отбелязана и 130 – годишнината от началото на залесяването на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото).

Тази година Националният музикално-фолклорен съюз организира „Орфеево изворче“. 25-ото издание на едноименния детски музикално-фолклорен конкурс е включено в „Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби“ към Министерство на културата. Той запазва и обогатява българската национална култура и съхранява традициите.

Културният календар на Община Стара Загора за 2025 година беше изпълнен със знакови събития и утвърдени фестивали: 24-то издание на Фестивала на маскарадните игри, Международния кинофестивал за ново европейско кино „Златната липа“, фестивала „Цветовете на джаза“, Доктор Рок фест, Международния пленер по живопис „Дружба“, Бедечка фест: „На зелено 3“, Шестото национално биенале „Мозайката днес“, 19-и Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“, фестивала „Август е музика“, „Августиада 2025“, 16-то издание на МКТФ „Пиеро“, Есенни литературни дни с двата си авторитетни национални конкурса „Николай Лилиев“ и „Веселин Ханчев“, 165 години НЧ „Родина“, отбелязването на 140 г. от Съединението на България и други.

През юни беше даден старт на I театрален фестивал „Нови открити сцени +“.

След всяко едно издание, проявите стават все по-разпознаваеми с високи художествени критерии, спечелили вниманието на своите почитатели и интереса на публиката. Все по-мащабна и съдържателна е лятната програма за работа с децата, в която домакини и организатори са всички културни институти.

В летния културен афиш преобладават събития на открито, които обединяват творческите интереси, предложения и инициативи на различни организации и творци – музикални и спортни прояви, детски спектакли, турнета в града на знакови певци и изпълнители, филмови вечери и други.

През изтеклата година отдел „Култура“ работи активно с всичките 62 читалища за тяхното утвърждаване като културни центрове и духовни средища с целогодишна дейност. Експертите от отдела изготвиха проектни предложения и успешно кандидатстваха по Плана за възстановяване и устойчивост, Министерство на културата по програма „Нематериално културно наследство (професионални ансамбли и носители на нематериално културно наследство), Национален фонд „Култура“ и по програма „Изграждане на дигитални клубове” към Министерство на труда и социалната политика.

Местните традиционни празници на селата в Община Стара Загора също бяха важна част от културния живот, а най-разпознаваемите от тях са Празника на Райската ябълка, „Вълшебството на подправките“, Празник на пелина, Празник на ореха, Празник на житото, „Пътят на хляба“, Празник на лютеницата, „С гозбите на баба” и други.

През 2025 г. бяха въведени нови дигитални технологии в културните институти.

Художествената галерия в Стара Загора проведе първата си образователна интерактивна обиколка тази година.

Регионален исторически музей – Стара Загора представи новия иновативен проект „Праисторията оживява: Представяне на културните ценности от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“ в автентична дигитална среда“.

Проектът въвежда съвременни дигитални технологии в един от най-ценните праисторически обекти в Европа - музея, съхраняващ останките от двуетажна неолитна къща от VI хил. пр. Хр.

Община Стара Загора е първата от 264 общини в България, в която бяха представени интерактивни детски книжки, създадени да обогатяват знанията на децата и да ги свързват с родния им край.

Нови археологически находки бяха открити при последното проучване на Източния некропол на Августа Траяна. Открити са артефакти, датирани от времето на император Гордиан III (238-244 г.).

Започналите през ноември 2024 г. ремонтни дейности на библиотека „Родина“ и сградата „Комплекс за култура и изкуство“ (бившия Пионерски дом) са към своя край. Проектът е финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. По този начин Община Стара Загора допринася съществено за модернизирането на базите и създаването на още по-добри условия за работа с младите хора.

Отдел „Туризъм“ продължава да представя достойно града на туристически изложения в страната и чужбина. Отделът взаимодейства с Министерство на туризма по отношение на провеждане на туристическата политика на национално и местно ниво. На работна среща с министъра на туризма Мирослав Боршош беше подчертано, че Община Стара Загора и Министерство на туризма ще продължат да си сътрудничат активно, за да привлекат повече туристи и да допринесат за икономическото развитие на града и региона.

Това лято заработи туристическо атракционно влакче - най-новата атракция на Стара Загора, която привлича посетители в най-големия парк на града - „Аязмото“.

Отделът взе участие в дейността на Организацията за управление на Тракийски туристически район (ОУТТР), създадена съгласно разпоредбите на Закона за туризма и Концепцията за туристическо райониране на България. Стара Загора бе представена като дестинация в район „Тракия“, чрез участията на ОУТТР в туристически изложения, форуми и други делови събития, сред които едно най-големите събития в световен мащаб за пътувания и туризъм World Travel Market 2025 – London в началото на м. ноември 2025 г.

За пета поредна година през уикендите на активния летен туристически сезон бяха проведени тематични турове в града, а Националният кулинарен форум „Еволюция на вкуса“ се проведе за трета поредна година в началото на месец февруари 2025 г. с участието на шеф Тони Иванов, председател на Шефс клуб България. Подобни събития поставят Стара Загора на висока позиция в списъка на туристическите дестинации в България.

Международният турнир по електронни спортове „Bellum Gens Elite Stara Zagora“ – едно от най-престижните eSports събития, се проведе за втора поредна година в Стара Загора с участието на 16 от най-добрите играчи на StarCraft II от целия свят. Тази година турнирът стана първото събитие, част от официалния цикъл на Esports World Cup, и служи като квалификация за световния шампионат.

По повод Световния ден на туризма, отделът организира атрактивно лазерно шоу под наслов „Светлината на имената“, посветено на всички осем имена, с които градът е бил познат през вековете.

И тази година отделът участва в организираните от Министерство на туризма национални и информационни щандове на международни туристически изложения, някои от които бяха Emitt Истанбул, TTR Букурещ в пролетното и есенното издание, ITB Берлин, Международно туристическо изложение „Ваканция & СПА Експо”, международно туристическо изложение „Културен туризъм“, TravelX Conference 2025.

Важно признание за града бе отличието на кандидатурата на Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ в категория „Междурелигиозен диалог“. То бе отредено по време на едно от най-големите туристически изложения в Германия CMT-Щутгарт. Експертно жури с професионалисти от туристическата индустрия на Германия, избра три от подадените общо 18 предложения в конкурса CT Award – Connecting Cultures.

С всяка изминала година Зоопарк Стара Загора се радва на все по-засилващ се интерес като място за посещение и отмора, истинска туристическа атракция, предлагаща емоции и познания. Стартиралите нови инициативи с развлекателен характер, образователни програми с практическа насоченост, зооваканции, семинари, базари, филмови прожекции на открито, доброволчески акции, съвместни програми с Тракийския университет и Зелени Балкани са част от богатия спектър от дейности, предлагани в Зоопарка.