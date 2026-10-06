Стара Загора удостои митрополит д-р Киприан с най-високото си обществено признание

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан е новият почетен гражданин на Стара Загора. Най-високото обществено признание на града му бе връчено днес по време на тържествената сесия на Общинския съвет по повод Деня на Стара Загора - 5 октомври. Решението за удостояването на митрополит д-р Киприан със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ за 2026 г. е прието единодушно от Общинския съвет с Решение № 2049 от 24 септември 2026 г.

Председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова откри тържествената сесия с послание за силата на Стара Загора да се възражда и да гради бъдещето си. Тя припомни 5 октомври 1879 г., когато е положен основният камък за възстановяването на опожарения град, и подчерта, че днешните поколения носят същата отговорност към тези, които ще дойдат след тях.

„Градът не се изгражда единствено с улици, сгради и инвестиции. Той се изгражда с образование и култура. С грижа за хората, с отговорност към младите, с уважение към възрастните“, заяви Ивета Лазарова.

По думите ѝ Стара Загора не е получила бъдещето си даром, а го е построила „камък по камък, улица по улица, поколение след поколение“. Тя открои и отговорността на Общинския съвет, в който различните позиции са естествени, но над тях трябва да стои интересът на Стара Загора.

Специално място в словото ѝ зае новият почетен гражданин на града. Ивета Лазарова определи отличието за митрополит д-р Киприан като признание, което надхвърля неговото служение и длъжност.

„То е признание за присъствие, за духовната опора, която Църквата дава на хората, за усилието да се съхраняват вярата, милосърдието и човешката близост“, посочи председателят на Общинския съвет. Тя подчерта и единодушието при вземането на решението: „Има личности и каузи, пред които различията могат да отстъпят място на признателността“.

Кметът Живко Тодоров насочи празничното си слово към хората на Стара Загора. Вместо към новите обекти и предстоящите проекти, той върна поглед 147 години назад - към старозагорци, които след опожаряването на града са започнали неговото възстановяване с труд, непримиримост и силно чувство за принадлежност.

Днес Стара Загора има Аязмото, Самарското знаме, правите улици и липите, опера, музеи, театри, читалища, библиотеки, детски градини, училища, Тракийски университет и храмове, но най-голямото богатство на града са неговите хора, подчерта кметът. „Искам да се обърна към всички вас. Да ви благодаря, че участвате всеки ден в изграждането на нашия град, в опазването на духовните и на културните му ценности“, каза Живко Тодоров.

Кметът поздрави митрополит д-р Киприан за присъждането на званието и постави специален акцент върху неговата духовна мисия.

„Нека да продължи да води града духовно. Духовно, защото това ни липсва в днешно време. Духовното, моралното, това, което ни извисява като хора“, заяви Живко Тодоров.

Приемайки отличието, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан благодари за оказаното доверие и подчерта, че не възприема званието единствено като лична чест, а като признание за духовната общност и за връзката, изградена през годините между Старозагорската света митрополия, местната власт и хората на града.

„Приемам това отличие с дълбока признателност, вълнение и смирение. За нас то е не само лична чест, но и свидетелство за доверието и духовната близост, изградени през годините между Старозагорската света митрополия, местната власт и гражданите на нашия любим град“, каза митрополит д-р Киприан.

Той благодари на общинските съветници за единодушното решение, на кмета Живко Тодоров, на Инициативния комитет и на всички, подкрепили предложението. Митрополит д-р Киприан сподели отличието и с духовниците, монашествуващите, църковнослужителите, хористите, доброволците, дарителите и православните християни, които с труда си изграждат епархийската общност.

В словото си новият почетен гражданин говори и за личната си връзка със Стара Загора.

„За мен Стара Загора не е просто градът, в който се намира седалището на поверената ни от Бога Старозагорска епархия. Тя е градът, с който моето архипастирско служение вече десетилетие е неразривно свързано – с неговите хора, техните радости, надежди и изпитания“, посочи митрополит д-р Киприан.

Той припомни възстановяването и обновяването на храмове, подкрепата за духовното образование, работата с младите хора, културните и благотворителните инициативи и помощта за нуждаещите се през изминалите години. По думите му грижата за духовното е неразривно свързана с грижата за човека, семейството, възпитанието на децата и бъдещето на младите.

Митрополит д-р Киприан подчерта, че приема високото признание не като край на извървян път, а като нова отговорност. „Приемам днешното отличие не като равносметка за завършен път, а като насърчение за още по-голяма отговорност и всеотдайност в служението“, заяви той.

В края на словото си новият почетен гражданин отправи и едно от най-силните си послания към Стара Загора: „Нека нашият град бъде място, в което децата растат с надежда, младите намират възможности за развитие, възрастните получават уважение и грижа, а всеки човек се чувства приет и ценен.“

Отличието идва в година, изпълнена със значими годишнини - 155 години от учредяването на Старозагорската епархия, 130 години от избора на първия Старозагорски митрополит Методий и 100 години от рождението на блаженопочиналия Старозагорски митрополит Панкратий. За митрополит д-р Киприан 2026 г. е свързана и с неговия 50-годишен юбилей, 30 години от монашеското му пострижение и предстоящите през декември 10 години от интронизацията му на Старозагорския митрополитски престол.

На тържествената сесия присъстваха представители на държавната и местната власт, народни представители, общински съветници, почетни граждани, митрополити от Светия Синод, епископи на Българската православна църква, свещенослужители и гостуващи църковни делегации. Празника на Стара Загора споделиха и гости от Република Сърбия – делегация от Крушевац, водена от председателя на Общинския съвет Драгана Парешич, както и кметът на община Димитровград Владица Димитров.

Поздравителни адреси по повод Деня на Стара Загора бяха получени от министъра на енергетиката, областния управител на област Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, институцията на обществения посредник на Община Стара Загора, Висшия адвокатски съвет, ректора на Тракийския университет, Националното сдружение на общините в Република България и Областната дирекция „Земеделие“ - Стара Загора към Министерството на земеделието и храните.

Поздрав към старозагорци отправи и кметът на побратимения сръбски град Крушевац Иван Манойлович. В адреса си той открои приятелството между Крушевац и Стара Загора, което продължава повече от две десетилетия, и изрази увереност, че сътрудничеството ще продължи да се развива в областта на икономиката, културата, образованието и спорта.Празничен поздрав към Стара Загора отправиха и най-малките. Децата от четвърта група на Детска градина „Светулка“, с учители Венка Димова и Заманика Атанасова и музикален ръководител Зорница Димитрова, изпълниха стихотворение и песен по текстове на Стефан Стефов и Даниела Битева.

Празникът на Стара Загора продължава на площада. От 11.30 часа започва „Цветни щрихи от България“ - концерт на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив. От 17.00 часа сцената пред Общината ще събере „Мост между времената“ - музикален микс с DJ D. DENCHEV, концерт на тримата български тенори и „На моя град, с любов“ – празничен поздрав от младите изпълнители на Стара Загора. Кулминацията на вечерта е празничният концерт на Графа с участието на Дани Илиева.