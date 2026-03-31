Ученици от Стара Загора създадоха нов облик на културни и обществени институции

Първото издание на „Student Design Sprint“ - проект на Младежки общински съвет към ЦПЛР – Стара Загора – се проведе през уикенда на 28 и 29 март. Проектът бе подкрепен като младежка инициатива по програма „С мисъл за младите“ от Международен младежки център - Стара Загора. Състезанието се проведе под формата на двудневен дизайн спринт, насочен към ученици с интереси и умения в областите Web, Print и Motion/Video. Темата на първото издание бе „Ребрандинг на обществени и културни институции“.

Събитието бе открито от Здравко Димитров, ръководител на звено „Младежки дейности“ в Община Стара Загора. Той изрази радостта си от активното участие на младите хора в инициативата, благодари им за ентусиазма и им пожела успех, креативност и смелост да дадат най-доброто от себе си, както и да създадат нови контакти и приятелства.

Милка Колдамова от Международен младежки център – Стара Загора и Василена Николаева, председател на Младежки общински съвет – Стара Загора, също уважиха състезанието и окуражиха участниците.

Първото издание на „Student Desing Sprint“ събра ученици от 8 до 12 клас от 5 гимназии от град Стара Загора - СУ „Железник“, ППМГ „Гео Милев“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“, СУ „Иван Вазов“.

В състезанието участваха 8 отбора.

Институциите, които бяха изтеглени от отборите бяха:

Регионален исторически музей – Стара Загора;

Художествена галерия /бивши Хали/ – Стара Загора ;

Държавен куклен театър – Стара Загора ;

Изложбена зала „Лубор Байер“ – Стара Загора ;

Международен младежки център – Стара Загора ;

Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора ;

Превантивно-информационен център по зависимости – Стара Загора ;

Обществен дарителски фонд – Стара Загора.

По време на двата творчески дни участниците работиха по разнообразни задачи, предоставени от менторите, а младите лидери от МОС организираха интерактивни упражнения за подобряване на концентрацията и общия тонус. Всички участници се забавляваха, сприятелиха се и създадоха основите на нова творческа общност в града.

Участниците бяха наградени от д-р Милен Алагенски, директор на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора. Всеки ученик получи сертификат за участие и книга, а отличените отбори на I, II и III място бяха наградени със специални подаръци: графичен таблет, геймърска клавиатура и външна памет.

Класиране:

I място – отбор „ZaraDesign“

Тема: „Обществен дарителски фонд“

Участници: Виктория Босолова (12 клас, ГПЧЕ „Ромен Ролан“), Ралица Коева (10 клас, ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“) и Станислав Делев (11 клас, СУ „Иван Вазов“)

II място – отбор „Златните биолози“

Тема: „Регионален исторически музей – Стара Загора“

Участници: Дария Хаджиева, Ема Иванова и Мария Господинова (всички от 9 клас, ППМГ „Гео Милев“)

III място – отбор „10х10“

Тема: „Художествена галерия – Стара Загора“

Участници: Даниел Тодоров и Ивайло Недев (12 клас) и Денис Апостолов (11 клас), ГПЧЕ „Ромен Ролан“

Организаторите изказват специални благодарности на Аякс Груп Холдинг за осигурения обяд за всички участници през двата дни.

Първото издание на „Student Design Sprint“ постави основите на нова общност от млади творци и иноватори в Стара Загора, вдъхновени да реализират проекти в полза на града и неговите културни и обществени институции.