Зам.-кмет на Стара Загора направи отчет за 2025 година

2025 - година на активни политики, устойчиви решения и хора в центъра

През 2025 г. Община Стара Загора утвърди своята визия на модерен, зелен и икономически устойчив град, в който качеството на живот, екологичната отговорност и инвестиционната активност вървят ръка за ръка. Годината се отличи с мащабни инициативи, реални резултати и активно участие на гражданите - от най-малките до бизнеса и международните партньори.

Екология, озеленяване и опазване на околната среда

Заедно за една по-чиста Стара Загора

2025 г. бе белязана от засилени усилия за повишаване на екологичната култура и ангажираност на обществото. Под мотото „Заедно за една по-чиста Стара Загора“ бяха проведени редица инициативи, насочени към деца, младежи, училища и граждани:

символичен флашмоб „живо дърво“ с деца;

кампания за засаждане на липи в училища;

създаване на „Зелена алея на бъдещето“;

представяне на дигиталната „Зелена книга на Стара Загора“;

пунктове за електронни отпадъци и рециклиране.

Особено силен акцент бе поставен върху работата с най-малките - чрез инициативи като „Боклучко и магията на рециклирането“ и конкурса „Млад еколог - Арт герой на разделното събиране“, в който участваха над 120 деца.

По-чист въздух - реални резултати

През октомври 2025 г. успешно приключи Интегрираният проект LIFE IP CLEAN AIR, в рамките на който в 957 домакинства бяха подменени старите отоплителни уреди с екологични алтернативи - климатици, пелетни и газови уреди.

Резултатите са измерими:

намаление на фините прахови частици с 14.4 тона годишно;

по-добро здраве и комфорт за домакинствата;

повишен административен и обществен капацитет по темите за чистия въздух.

Отпадъци, рециклиране и кръгова икономика

През 2025 г. бе одобрен стратегически проект за модернизация на компостиращата инсталация на стойност над 10.4 млн. лв., който ще позволи третиране на близо 12 800 тона биоразградими отпадъци годишно.

Интересът на гражданите към разделното събиране нарасна значително, особено към площадката в кв. „Железник“, като беше въведен и финансов стимул - възстановяване на 30% от такса смет при активно участие.

„Озеленяване – зелената визия на града“

Звено „Озеленяване“ реализира мащабни дейности по облагородяване на паркове, булеварди, площади и междублокови пространства.

Засадени бяха декоративни дървета, храсти и сезонни цветя в ключови градски зони - парк „Пети октомври“, „Артилерийски“, „Станционна градина“, пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики“, както и нови обществени пространства.

Сезонни цветя - 65 000 бр.

Декоративни храсти - 10 650 бр.

Цветен мулч - 6 250 л

Проектиране и изпълнение на ново озеленяване на бул. „Патриарх Евтимий“ в отсечката между ул. „Хан Аспарух“ и бул. „Столетов“

Декоративна храстова растителност от видове: „Корнус“, „Котинус“, „Фотиния“, „Пираканта“, „Спирея“, „Хебе“, „Юниперус“, „Винка“, „Вистерия“, „Вибурнум“, „Хибискус“, „Прунус“ - 9350 бр.

Сезонни цветя от вид „Виола“ - 4580 бр.

Цветен мулч - 60 000 л.

Проектиране и изпълнение на ново озеленяване на кръгово кръстовище на улиците „Ангел Кънчев“ , „Иван Вазов“ и „Христина Морфова“, пресъздаващо в абсолютна точност намерени римски мозайки от времето на Августа Траяна.

Декоративна цветна и храстова растителност - 15 650 бр.

Цветен мулч - 50 000 л

Декоративни камъни - 30 000 кг

Проектиране и изпълнение на озеленяване на новооткрит пенсионерски клуб „Задружие“, с. Памукчии. Използвани видове декоративни храсти: „Юниперус“, „Фотиния“, „Вибурнум“ , „Прунус“, „Глициния“

Декоративна храстова растителност - 253 бр.

Цветен мулч - 494 л

Засаждане на декоративни широколистни дървета от вид „Прунус“, Липа, Чинар, Кедър, Японска вишна, Червенолистна слива - 836 бр.

Височинна резитба

През 2025 г. бяха отработени 220 бр. разрешителни за санитарна резитба и премахване на дървесни видове. Отработени бяха и 1 518 сигнала от Горещия телефон за опасни дървета. Извършена беше и санитарна резитба на дървета във всички паркове на територията на Община Стара Загора.

„Обществен транспорт - достъпен, социален и модерен“

През 2025 г. общественият транспорт в Стара Загора продължи да бъде не просто услуга, а социална политика:

безплатно пътуване за всички деца до 18 г. на 1 юни и 15 септември;

безплатен транспорт по национални празници и възпоменателни дни;

оригинални инициативи за Св. Валентин и 3 март;

отбелязване на 72 години градски транспорт с Ден на отворените врати.

Община Стара Загора активно се включи и в Европейската седмица на мобилността, насърчавайки устойчиви и безопасни начини на придвижване.

„Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“

Година на признания и растеж. 2025 г. донесе значими отличия:

„Община с най-много инвестиции“ - за втора поредна година;

награда „Кмет на годината - Инвестиции и растеж“;

водещи позиции в европейски класации за инвестиционни стратегии и разходна ефективност.

реални инвестиции и нови работни места

412 млн. лв. привлечени инвестиции от 5 нови инвеститора;

преговори за допълнителни 500 млн. лв.;

подадени проекти по Фонда за справедлив преход за 74 млн. лв.;

отчетени над 700 млн. лв. инвестиции и 4000 нови работни места в рамките на партньорски инициативи.

Иновации и международно партньорство

Общината участва активно в европейски проекти, международни мрежи и форуми, както и в инициативи за привличане на кадри и българи от чужбина.

2025 г. бе година на видими резултати, устойчиви политики и активни граждани. Стара Загора затвърди позицията си като град, който мисли стратегически, действа отговорно и гледа уверено към бъдещето.