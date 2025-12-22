Зам.-кмет на Стара Загора: Образованието остава наш основен приоритет

През 2025 година Община Стара Загора затвърди последователната си политика образованието да бъде реален, а не само заявен приоритет.

Надградени бяха близо 30 млн. лева инвестиции в обновяването на училищата и детските градини – средства, осигурени чрез успешно реализирани проекти и програми в партньорство с Министерството на образованието и науката, общинския бюджет и целево финансиране за общините. Тези инвестиции вече имат конкретно измерение в нови и уютни класни стаи, обновени дворни пространства, енергийно ефективни сгради и съвременни условия за обучение и развитие, които отговарят на нуждите на децата.

В Стара Загора знаем, че грижата за децата върви ръка за ръка с грижата за мястото, в което те учат, играят и растат. През 2025 година старозагорските училища и детски градини получиха дългоочаквани подобрения, които създадоха по-съвременна, уютна и стимулираща среда за развитие, учене и творческа активност на децата.

„Образованието не е просто обещание, а истински приоритет - подкрепен с реални инвестиции, последователна работа и ясна визия за бъдещето. През 2025 г. постигнахме видими резултати, завършихме важни проекти и продължаваме уверено напред“, подчертава зам.-кметът по образование и младежки дейности Надежда Чакърова.

Основни постижения през 2025 г.

Инфраструктура в училища и детски градини

В СУ „Васил Левски“ учениците посрещнаха първия учебен ден в изцяло обновено дворно пространство с ново футболно игрище, две баскетболни игрища и две комбинирани площадки. Новите спортни зони осигуряват съвременни условия за физическо възпитание, извънкласни спортни дейности и активен начин на живот.

В ДГ № 31 „Слънце“ бе извършен основен ремонт, включващ топлоизолация, нова дограма, нов покрив, фотоволтаична инсталация и модерни детски площадки. Най-голямата детска градина в общината вече предлага светла, енергийно ефективна и сигурна среда за стотици деца.

Децата от ДГ № 33 „Люляк“ и НУ „Зора“ започнаха учебната година в обновена, по-функционална и уютна среда, с нови площадки за игра и модернизирана материална база.

В ОУ „Кольо Ганчев“ беше изградена и открита нова ученическа столова - важно пространство за ежедневието на учениците, което осигурява по-добри условия за хранене и общуване.

В ДГ № 66 „Детски рай“ и ОУ „Самара“ през 2025 г. продължиха ремонтните дейности с акцент върху енергийната ефективност, безопасността и комфорта на децата.

В училищата в с. Загоре, Братя Кунчеви и Калояновец бяха въведени мерки за енергийна ефективност, а филиалът на детската градина в с. Богомилово бе изцяло обновен.

Спортни подобрения

Особено внимание беше отделено и на спортната инфраструктура:

• VI ОУ „Свети Никола“, XIII ОУ „Паисий Хилендарски“ и ОУ „Георги Райчев“ – обновени дворове и спортни площадки;

• ППМГ „Гео Милев“ – облагородено дворно пространство;

• XII ОУ „Стефан Караджа“ и СУ „Христо Смирненски“ – модернизирани физкултурни салони.

Разширяване на сградния фонд

Сериозна крачка напред беше постигната и по отношение на нови учебни пространства. СУ „Максим Горки“ и II ОУ „П. Р. Славейков“ са бенефициенти по проекти за нови класни стаи. С изграждането им общината отговаря на изискванията за едносменен режим и създава повече пространство за съвременно обучение.

Така, близо 30-те милиона лева, инвестирани в училищата и детските градини, се превръщат в реални условия за по-качествено образование - не на хартия, а в класните стаи и дворовете.

STEM образование - моделът на бъдещето

Един от ключовите акценти на 2025 г. е развитието на STEM образованието. Всички училища в общината подадоха в срок своите концепции за STEM пространства към Министерството на образованието и науката. Общината активно ги подкрепи, с убеждението, че съвременните технологии трябва да бъдат достъпни за всяко дете.

Паралелно с това се развиват и програмите с Училищна Телерик Академия, които осигуряват на учениците модерни дигитални умения и практически знания.

В Девето ОУ „Веселин Ханчев“ заработи мултифункционален STEM център с шест високотехнологично оборудвани класни стаи – всяка с интерактивен дисплей, вградена камера и лаптоп.

STEM пространства функционират и в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и НУ „Димитър Благоев“, където технологиите са естествено интегрирани в учебния процес.

В СУ „Иван Вазов“ модерната STEM лаборатория по физика, химия и биология предоставя реална възможност за експериментално учене чрез специализиран софтуер и оборудване.

Кулминация в STEM развитието е разширяването на Планетариума - три нови STEM кабинета, научен център и разрастващи се школи „Звезден ум“. Планетариумът се превърна в център за наука, вдъхновение и откривателски дух.

Младежки дейности

В навечерието на празника на Стара Загора Младежкият общински съвет, представители на училищата и специално жури избраха Млад кмет и заместник-млад кмет - традиция от 1997/1998 г., утвърдила се като символ на младежко участие.

За седма поредна година се проведе и изборът за Млади омбудсмани - инициатива, стартирала в Стара Загора през 2018 г. и вече въведена и в Бургас, и в Пловдив.

Тези събития насърчават активността на младите хора, развиват лидерски умения и ги подготвят за участие в обществения живот.

Международният младежки център – носител на Знак за качество на Съвета на Европа – заедно с ЦПЛР и младежките организации продължава да развива богата палитра от дейности, обучения, обмени и школи. За 2025 г. Центърът за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора провежда обучение и извънкласни занимания в пет основни области: сценични изкуства, визуални изкуства, наука и технологии, хуманитарно-обществен профил и спорт. Дейностите се организират в около 110 групи по интереси, включващи съвети, школи, клубове, ансамбли, състави и групи, а над 1000 деца и ученици участват в тях ежегодно.

Така се формира устойчива култура на участие, сътрудничество и гражданска активност.

Цели за 2026 г.

През 2026 г. Община Стара Загора ще продължи целенасочената си работа за развиване на качествена, модерна и достъпна образователна среда. Акцентът е върху завършването на започнатите инфраструктурни проекти, разширяването на образователната база и създаването на още повече възможности за развитие на децата и младите хора.

„Стартираме годината с ясна визия и осъзната отговорност - да надградим постигнатото. Целта ни е всяко дете в общината да учи и расте в модерна и сигурна среда“, подчертава зам.-кметът Надежда Чакърова.

Основни приоритети за 2026 г.

Изграждане на новата детска градина „Мечта“ в кв. „Железник“

Проектът ще осигури необходимите места за обучение и грижа в един от най-бързо развиващите се квартали на Стара Загора и ще допринесе за балансирано развитие на ранното детско образование.

Завършване на общежитието на Спортното училище

• Модерната база ще предостави по-добри условия за живот, подготовка и обучение на младите спортисти.

• Общежитието е ключова част от инфраструктурното обновяване на Спортното училище и важен елемент от стратегията за развитие на спортните таланти на Стара Загора.

Стартира основен ремонт на сградата и дворното пространство на Спортното училище

• Начало на ремонтните дейности за по - модерна учебна сграда;

• Обновяване и разширяване на спортните и дворните пространства;

• Формиране на завършен, съвременен образователен комплекс, който да обедини учебните, спортните и подготвителните дейности в единна среда, отговаряща на нуждите на бъдещите спортни поколения.

11. ОУ - въвеждане на мерки за енергийна ефективност

• Подмяна на дограма, топлоизолация, внедряване на енергоспестяващи решения;

• Значително подобряване на комфорта в класните стаи и общите пространства;

• Осигуряване на устойчива, здравословна и икономична училищна сграда.

Нов етап в модернизацията на образователната инфраструктура

През 2026 г. предстоят сериозни подобрения в редица училища и детски градини, свързани с:

• обновяване на дворове и физкултурни пространства;

• мерки за безопасност, достъпност и сигурност;

• модернизация на учебни кабинети и лаборатории;

• разширяване и оборудване на STEM зоните;

• осъвременяване на материалната база, съобразено с нуждите на съвременното образование.

„Благодаря на учителите, директорите, родителите и всички, които ежедневно участват в изграждането на по-добра образователна среда“, споделя зам.-кметът Надежда Чакърова. „Убедена съм, че през 2026 г. ще продължим напред със същата енергия, последователност и обединени усилия, за да даваме на всяко дете най-добрите възможности за развитие.“

На прага на 2026 г.

„Силната екипна работа – както в управлението, така и в отдел „Образование и младежки дейности“ – е причината да преодоляваме предизвикателствата и да вървим напред.

Пожелавам на старозагорци здрава, светла и изпълнена с надежда 2026 година.

Вярвам, че заедно можем да изградим град, който да дава на всяко дете възможност да учи, да расте и да успява. Образованието остава нашата обща кауза и най-силната ни инвестиция в утрешния ден.“