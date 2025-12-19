Зам.-кмет на Стара Загора: Основният ни фокус остава един - хората

„Социалната политика се измерва най-вече в отношението към хората и в подкрепата, която им дава възможност за пълноценен живот“, заяви Павлина Делчева, зам.-кмет на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Работата през 2025 г. се ръководеше от принципите за уважение, равенство и подкрепа, така че всеки човек в Стара Загора да има достъп до подходяща грижа и възможност да бъде част от общността.

През 2025 г. в ресор „Здравеопазване и социални дейности“ продължи работата в посока разширяване на целевите групи и обхвата на предлаганите социални услуги. Усилията бяха насочени към обновяване на базите и условията във вече действащите услуги, както и изграждане на нови услуги за пълнолетни лица с увреждания.

Действащите социални услуги на територията на община Стара Загора към момента са общо 42, от които:

• За деца и семейства - 22 бр.

• За пълнолетни лица - 14 бр.

• Смесени, за потребители от различни възрастови групи - 6 бр.

Тези услуги към момента се ползват от над 2000 потребители.

„Основният ни фокус остава един - хората и техните нужди. Нашата задача е да откликваме на тях по възможно най-добрия начин и да създаваме общност, в която всеки е приет такъв, какъвто е“, подчертава зам.-кметът Павлина Делчева.

Приоритет остава разширяването и усъвършенстването на социалните услуги, както и по-силна подкрепа за хора с увреждания, деца, възрастни и уязвими групи.

Модернизация и разширяване на социалните услуги

През 2025 г. започна ремонтът и реконструкцията на Дом за стари хора в Старозагорски бани по процедура BG-RRP-11.010, включващ строителни дейности, ново оборудване и обзавеждане. Паралелно се провеждат процедурите за избор на изпълнители за изграждане на четири нови социални услуги по BG-RRP-11.018 за резидентна грижа и подкрепа за лица с увреждания.

Беше разработено проектно предложение за фотоволтаична електроцентрала за 11 сгради на социални услуги, както и за закупуване на електромобил с зарядна станция. Очаква се одобрение и сключване на договор за финансиране.

За капиталови разходи през 2025 г. бяха осигурени 954 910 лева - 744 114 лв. за транспортни средства и 210 796 лв. за дълготрайни материални активи. В ход са обществени поръчки за доставка на климатици, компютри, кухненско оборудване, специализирани уреди и 10 нови транспортни средства за социални услуги и детска кухня.

Иновативни здравно-социални услуги в домашна среда

От юли 2025 г. се изпълнява проект „Иновативни здравно-социални услуги в oбщина Стара Загора“ по програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел е повишаване качеството на живот на 210 самотно живеещи хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване.

Над 90 потребители - включително от селата - вече получават интегрирани почасови услуги от мобилни екипи.

Подкрепа за най-малките и семействата

През годината продължи реализацията на проект „Детска кухня“ в партньорство с АСП. Децата между 10 месеца и 3 години получават здравословно тристепенно меню, като към момента 7 деца от целевите групи ползват услугата.

Финансовата подкрепа за новородени и осиновени деца остава ключова мярка. До края на ноември са подадени 605 заявления, одобрени са 501, а изплатените средства възлизат на 479 428 лева.

Планиране и повишаване на квалификацията

Община Стара Загора разработи първия План за социалните услуги за 2026 г., съобразен с Националната карта и законовите изисквания. Планът е приет през септември 2025 г.

През годината бяха проведени обучения за служителите в детски ясли, училищно здравеопазване и социални услуги, насочени към ключови компетенции и по-качествена грижа.

Инициативи и кампании за подкрепа и превенция

2025 г. беше наситена с множество събития, посветени на хора със специални потребности и уязвими групи. Целта бе да се поощрява обществената чувствителност, диалог и толерантност.

За втора поредна година общината се включи в националната кампания „Бъди смел, бъди добър!“, в рамките на която се проведоха:

• детски конкурс за стихотворение и рисунка „Детство мое, красиво и вълшебно“;

• засаждане на Атласки кедър с послание срещу насилието;

• осветяване в синьо на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ на 20 ноември;

• „Седмица, посветена на детските права“ с дискусии с деца, родители и професионалисти.

В инициативата се включиха МКБППМН, Фондация „Мисия криле“, Сдружение „Самаряни“ и трите Центрове за обществена подкрепа.

Партньорство с УНИЦЕФ

Община Стара Загора и УНИЦЕФ реализираха проект за социална адаптация и образователна подкрепа на украински деца и семейства.

От януари започна обучителни курсове по различни предмети в Международния младежки център. Дейностите включваха и арт занимания, посещения на културни обекти. Включена е и социално-психологическа подкрепа от специалисти.

Всички украински деца в Стара Загора са включени в образователната система, а УНИЦЕФ даде висока оценка за отличната координация между институциите.

Управление на общинската собственост

През 2025 г. общинската собственост беше управлявана като дълготраен актив с фокус върху подреденост, прозрачност и обществена полза. Усилията бяха насочени към подобряване на процедурите за разпореждане и отдаване под наем, планиране на имоти за инвестиции и обновяване на правилата за общинския жилищен фонд.

Социалната инфраструктура е ключов елемент - чрез нея се развиват услуги, подкрепят се уязвими групи и се осигурява достъпна градска среда.

Посока 2026 г.

През 2026 г. общината ще продължи дигитализацията и развитието на електронните услуги, модернизацията на общинските пазари и по-активното използване на терени и сгради за инвестиции и нови работни места.

Благодарим на старозагорци за активността за въпросите, сигналите, предложенията и участието в обществените обсъждания.

Благодарим и на колегите от общинската администрация и Общинския съвет за партньорството в един нелек, но важен ресор.

В навечерието на 2026 г.

„Пожелавам 2026 година да бъде година на здраве, спокойствие и повече вяра. Година, в която да продължим да бъдем общност - силна, чувствителна и подкрепяща. Нека заедно да изграждаме град, в който всеки човек намира своето място, сигурност и перспектива. Благодаря на всички партньори, институции, колеги и граждани за доверието и общия труд. Когато сме заедно, можем повече - за хората, за семействата и за бъдещето на Стара Загора.“