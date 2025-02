17-годишна рускиня направи истински фурор за първи голям финал в женския тенис (ВИДЕО)

Младата надежда на руския тенис Мира Андреева направи истински фурор в женския световен тур, за да стигне до първия си голям финал. 17-годишната рускиня победи трета поредна шампионка от Големия шлем, за да се класира за финала на турнира от сериите WTA 1000 в Дубай. След като по-рано отстрани Ига Швьонтек и Маркета Вондроушова, сега Андреева се справи и с Елена Рибакина с 6-4, 4-6, 6-3, за да си осигури място на финала.

Мира Андреева се превърна в най-младата тенисистка в историята, която постига три поредни победи над шампионки от Големия шлем в рамките на един турнир. Тя трябваше да се потруди сериозно на корта, след като Рибакина успя да вземе втората част, но в третия сет Андреева се наложи и се класира за финала. Там съперник на руската тенисистка ще бъде победителката от срещата Клара Таусон - Каролина Мухова.

