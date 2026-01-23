Безупречен Иван Иванов се класира на финал на турнира в Академията на Рафа Надал

Националът на България за „Купа Дейвис“ Иван Иванов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара. 17-годишният Иванов надделя над поставения под номер 2 Макс Бейзинг (Великобритания) с 6:2, 6:4 за 91 минути на надпреварата в Академията на местната легенда Рафаел Надал, където той тренира от повече от три сезона.

Този месец родният талант стана вицешампион на друга надпревара в Испания

Българинът, който е водач в световната ранглиста при юношите, взе ранен аванс от 3:1 и нямаше проблеми да спечели първия сет. Във втората част той отново направи ранен брейк в подаването на 423-ия в класацията на АТП британец и удържа преднината си до края.

Така Иванов очаква утре в спор за място на финала победителя от двубоя между петия в схемата Джак Логе (Белгия) и Мелиос Ефстатиу (Кипър). Българският талант, 855-и в света в момента при мъжете, по-рано през месеца стана вицешампион на друг турнир от същия ранг в Манакор.

ОЩЕ: Тенис талантът Иван Иванов е най-добрият млад спортист на България за 2025 година!