Джокович сгази американец на старта на "Ролан Гарос" (ВИДЕО)

Той изпита известни проблеми единствено в третия сет, в който на два пъти пропиля пробив аванс срещу 114-тия в света американец, включително и когато сервираше за мача при 5:4 гейма. Джокович все пак демонстрира класата си в последвалия тайбрек, за да триумфира.

