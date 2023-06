Джокович след 23-ата титла: Не искам да казвам, че съм най-великият (ВИДЕО)

"Не искам да казвам, че съм най-великият", каза Джокович пред репортери. "Това е неуважение към великите шампиони в други епохи. Всеки велик шампион от своето поколение е оставил огромна следа и е проправил пътя. Оставям тези дискусии на някой друг", добави още сръбската тенис звезда.

Not only the Greatest of all time but also the Humblest of all time. #djokovic𓃵 pic.twitter.com/Canyut541O