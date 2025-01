Доминация! Яник Синер отнесе Зверев и защити титлата си на Australian Open (ВИДЕО)

Световният номер 1 в тениса Яник Синер успя да защити титлата си на Откритото първенство на Австралия, след като победи Александър Зверев с категоричното 3:0 сета (6-3, 7-6(4), 6-3) на големия финал на "Род Лейвър Арена" в Мелбърн. Италианецът доминира на корта срещу световния №2 и си заслужи трета титла от Големия шлем след Australian Open 2023 и US Open 2023, като записа 14-а поредна победа в мачове от Шлема и общо 21-ва във всички турнири.

Двубоят започна уверено за сервиращите, но в четвъртия гейм Зверев трябваше да отразява две точки за пробив. Германецът оцеля, но в осмия гейм Синер отново го притисна до стената. Тогава Зверев пак отрази два брейкбола, но след дълга и оспорвана битка Яник все пак успя да стигне до пробив. След това действащият шампион в Мелбърн затвърди пробива със сервис гейм на нула, с който затвори първата част при резултат 6-3.

Във втория сет Зверев хвърли всички сили, за да се противопостави на Синер. И пак в третия гейм италианецът бе близо до пробив, но Саша успя да отрази нови две точки за пробив. До края на сета и двамата сервиращи нямаха проблеми да вземат геймовете си, което доведе до тайбрек. Там Синер се оказа по-съобразителен и спечели дългия гейм със 7:4 точки.

В третата част и Синер, и Зверев сервираха добре, като печелиха с лекота подаванията си до шестия гейм. Тогава италианецът нанесе нов удар на съперника си, като успя да го пробие. Зверев опита да се "хване" в подаването на Синер в следващия гейм, но без резултат. Германецът завърши срещата без да се добере до точка за пробив, а Яник записа 14-а поредна победа на Australian Open.

