ВИДЕО: Знакът, с който Григор показа на щаба си, че мачът е приключил

Най-добрият тенисист на България Григор Димитров отпадна на 1/4-финалите на US Open, след като се контузи и не успя да доиграе двубоя си срещу Франсис Тиафо. Българинът се отказа в четвъртия сет, като самият той бе наясно много по-рано, че няма да може да доиграе срещата.

След 2 часа и 43 минути игра Гришо се насочи към стола си, а след това погледна към своя щаб и направи знак, че не може да продължи. Българинът се усмихна невярващо, че на втори пореден турнир от Големия шлем ще трябва да се откаже заради контузия.

Същото сполетя Григор и на Уимбълдън, когато не успя да завърши мача си с Даниил Медведев на 1/8-финалите. Гришо все пак даде шанс на физиотерапевта да опита да го върне в игра, но 15-на минути по-късно той потвърди знака си и се отказа от срещата.

Ето и какво показа Григор към щаба си минути преди края на мача:

Grigor Dimitrov with the “I’m done” sign to his player’s box before the trainer comes out to tend to his back or hamstring or both injury/injuries.



Tiafoe is a major strong position to reach the semifinals at the #usopen again.



🎥 @sluggahjells https://t.co/XkL8vgm1UE pic.twitter.com/C1vFmr3W1o