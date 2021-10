Феноменален Григор Димитров с уникален обрат срещу шампиона от US Open

Димитров не стоеше никак добре до средата на втория сет, когато изведнъж се преобрази и даде само 2 от оставащите 11 гейма на своя руски опонент. Двубоят започна тежко за първата ни ракета, като Медведев проби още в първия гейм. До края на сета всеки си вземаше сервиз гейма и така руснака затвори сета с 6:4 гейма. Във втория сет се разви епична битка с размяна на пробиви, в която Григор успя да заличи три гейма пасив и взе сета с 4:6. Окрилен, Гришо започна силно третия сет и стигна до пробив още при първия сервиз на руснака. До края на мача, българският тенисист показа по-стабилна игра и затвори сета с резултат 3:6 гейма.

Grigor outta nowhere!@GrigorDimitrov producing some MAGIC vs Medvedev at #BNPPO21 ✨ pic.twitter.com/Tz9XcfXNSh