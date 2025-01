Французин изравни невероятен рекорд на Роджър Федерер в тениса

Френският ветеран Ришар Гаске изравни невероятен рекорд на швейцарската тенис легенда Роджър Федерер. Тази седмица Гаске спечели официален мач на ниво ATP, което е първа победа за него през новата 2025 година. Така той записа победа в 24 поредни години, изравнявайки рекорда на Федерер, който също има победи в 24 последователни сезона. Рекордът на Гаске идва в неговия последен сезон в професионалния тенис.

38-годишният Гаске успя да победи своя сънародник Адриан Манарино с 6-3, 6-2 по време на турнира от сериите ATP 250 в Монпелие. Така той изравни рекорда за дълголетие на Федерер, като вече 24 години записва по поне една победа на сезон в ATP тура. Първата му официална победа дойде през 2002 година, когато още дори не бе навършил 16 години.

Още през миналата година Гаске обяви, че сезон 2025 ще бъде последен в кариерата му. Той ще сложи край на кариерата си след Откритото първенство на Франция - Ролан Гарос. Гаске иска да приключи своя път в тениса в Големия шлем на родна земя. Най-силното му класиране на Ролан Гарос е 1/4-финал през 2016-а. Иначе той има и два полуфинала в Големия шлем - на Уимбълдън и на US Open.

Най-високото класиране на Гаске в световната ранглиста е номер 7 през 2007-ма. Сега той е извън топ 100 на световната класация на ATP. Гаске има и бронзов медал от Олимпийските игри в Лондон, но в турнира за мъже на двойки. Иначе в края на миналата година Григор Димитров също изравни постижение на Федерер, а същевременно задмина Рафаел Надал.

Achievement unlocked 🔓



Richard Gasquet defeats Mannarino, making him one of three men in the Open Era to win a tour-level match in 24 different seasons!@OpenOccitanie pic.twitter.com/WqoMfyMuzP