Григор Димитров май приключи с тениса за 2025 година - отказа се от още един турнир?

Първата българска ракета Григор Димитров по всяка вероятност няма да се завърне в игра до края на сезона. Хасковлията не е стъпвал на корта от средата на юли месец, когато бе принуден да се откаже от участието на Уимбълдън заради контузия. 34-годишният тенисист получи разкъсване на гръдния мускул и се подложи на операция, от която не се е възстановил до ден днешен. По тази причина той се отказа от редица турнири, а сега почти със сигурност няма да участва и на последния, за който бе заявил участие.

Сезонът на Гришо май приключи

Очакваше се Гришо да се завърне в действие в началото на октомври месец. Той бе сред заявените играчи за Мастърс турнира в Шанхай, който стартира на 1 октомври. Други два потенциални участия за българина бяха ATP 250 в Чънду и ATP 500 в Пекин. Дни преди старта на азиатското турне, обаче, той и екипът му решиха да не пътуват за Близкия изток, тъй като не е готов. Впоследствие бе обявено, че дългоочакваното завръщане ще се случи в Стокхолм.

Надпреварата в шведската столица започна на 11 октомври, но два дни преди старта стана ясно, че Димитров се е отказал от участието си. Предпоследната заявка до края на година бе тази за турнира във Виена, но по всяка вероятност Гришо няма да играе и там. Информацията все още не е потвърдена, но действията на организаторите накланят везните в тази посока. Досега Григор фигурираше в промоционалния плакат за събитието, но в последните часове той не изключен. Също така името му вече не фигурира в секцията за списъка с играчи на тазгодишното издание.

Единствената останала заявка остава за турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж. По всяка вероятност обаче българинът ще се откаже и от участието си във френската столица. От щаба на Григор или самият той все още не са обявили официалното състояние на тенисиста, но по всичко изглежда, че възстановяването му отнема много повече от очакваното време.

