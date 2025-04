Григор Димитров пак трябваше дoста да се помъчи, чака го тежък съперник (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров постигна трудна победа с 2:1 сета (6:3; 3:6; 6:2) над световния №32 Алехандро Табило за близо 2 часа в двубой от 1/8-финалите на един от най-престижните клей турнири – „Мастърс“-а в Монте Карло. На „Court des Princes“ хасковлията имаше спад в играта през втория сет, но доминацията в първия и третия бяха достатъчни за успеха. На 1/4-финалите Гришо ще премери сили с №10 в ранглистата на ATP Алекс де Минор, който елиминира Даниил Медведев.

Димитров стартира силно срещата. Той взе подаванията си без проблем и измъчи Табило, когато чилиецът сервираше. В третия гейм най-добрият ни тенисист дори проби, но №32 бързо осъществи рибрейк. Това не сломи Гришо, който продължи да се справя доста добре при подаванията на противника. Хасковлията нанесе своя съкрушителен удар за 5:3 с феноменален минаващ форхенд и затвори сета с гейм на нула.

Това придаде импулс в играта му за началото на втората част. В дълъг първи гейм Григор Димитров затрудни максимално Алехандро Табило. Чилиецът все пак отрази брейкпойнт и спечели. Измъкнал се от труден момент, отстранилият Новак Джокович събра самочувствие, за да вземе подаването на българина. Гришо видимо падна духом и инкасира още един пробив за 4:0. Макар че върна един от двата брейка, нашият представител нямаше сили за повече - 3:6 и 1:1 сета.

В третата част класата си каза думата. Първата ни ракета проби още във втория гейм. Той демонстрираше стабилна игра при подаванията си, а освен това принуди Табило да отразява още 7 брейкпойнта. Чилиецът се справи, но при осмия преклони глава за 2:6 и победа за Григор Димитров, който втори пореден път стига до успех след трисетова битка. В миналия кръг Гришо обърна квалификанта Валентин Вашеро.

Dimitrov beats Alejandro Tabilo 6-3 3-6 6-2 in Monte Carlo



Grigor reaches his 22nd Masters Quarterfinal.



Another remarkable achievement in a truly remarkable career.



✅2nd Masters QF of the year

✅5th Monte Carlo QF



Starting off the clay season right.



🇧🇬 pic.twitter.com/cAiBXRy04j