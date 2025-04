20-годишна сензация спря приятел на Григор в Монте Карло! Показа на Алкарас какво го чака (ВИДЕО)

20-годишната сензация в тениса Артур Фис постигна нова престижна победа на Мастърс ниво, след като отстрани световния №9 Андрей Рубльов от надпреварата в Монте Карло. Младият французин надви един от най-близките приятели на Григор Димитров в ATP тура с резултат 6-2, 6-3 и се класира с лекота за 1/4-финалите. А там той чака испанската звезда Карлос Алкарас, който имаше възможността да види на живо какво му предстои срещу младия французин.

Артур Фис стигна трети пореден Мастърс 1/4-финал за 2025-а

Алкарас бе на трибуните на мача между Рубльов и Фис и вида с очите си как френският тенисист доминира на корта по впечатляващ начин. Андрей Рубльов, който е шампион в Монте Карло от 2023 година, нямаше отговор и отстъпи след час игра. Това е трети достигнат четвъртфинал от Артур Фис в трето издание на Мастърс турнир през 2025-а, след като стигна до тази предна фаза и на надпреварите в Индиън Уелс и в Маями.

Андрей Рубльов е аут от Монте Карло

Карлос Алкарас пък нямаше много време да се задържи на трибуните, защото също го очакваше осминафинален мач. Испанецът взе първия сет срещу Даниел Алтмайер с 6-3 - и ако успее да довърши започнатото, ще си уреди първи официален мач срещу Артур Фис. Интересното е, че двамата тенисисти са в другата половина на схемата в Монте Карло от тази на Григор Димитров, което означава, че българинът може да ги срещне само на финал.

За да стигне до финал обаче, Гришо има да извърви дълъг път. Следващата крачка е осминафинал срещу Алехандро Табило, а после евентуално го очаква двубой срещу Даниил Медведев или Алекс де Минор. На полуфиналите най-високо ранкираният потенциален съперник на Димитров е Стефанос Циципас. Иначе програмата на Григор Димитров в Монте Карло може да следите в Sportlive.bg.

WOW.



20yo Arthur Fils easily beats the 2023 champ and world #9 Andrey Rublev 6-2, 6-3 in 62 minutes to reach the QFs in Monte-Carlo.



A flawless performance.



3 QFs in 3 Masters 1000 in 2025.



Awaits Alcaraz (would be first meeting) or Altmaier tomorrow. pic.twitter.com/2ZDqXZeCPY — José Morgado (@josemorgado) April 10, 2025

Joueur ayant atteint les 1/4 des trois premiers Masters 1000 en 2025 :



🇫🇷 ARTHUR FILS



Selon @OptaAce, il dépasse Rafael Nadal et devient le plus jeune joueur (20 ans, 298 jours) à réaliser cette performance depuis la création de la catégorie en 1990. 💎pic.twitter.com/TLSGVR1jkY — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 10, 2025

3/3 - Arthur Fils is the youngest player to make the quarter-finals at all first three seasonal ATP Masters 1000 events since the format’s introduction in 1990. En-plein.#RolexMonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/T5cA4Ttqf1 — OptaAce (@OptaAce) April 10, 2025