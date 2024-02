Григор Димитров се оттегли от участие на турнира в Акапулко

Самият Димитров планираше да вземе участие в турнира в Акапулко. В последния момент обаче той се е оттеглил. Мястото на Гришо в схемата на надпреварата ще бъде заето от германския тенисист Даниел Алтмайер. Турнирът в мексиканския град стартира на 26 февруари и ще продължи до 2 март.

Grigor Dimitrov has withdrawn from the ATP 500 Acapulco, being replaced by Daniel Altmaier



Updated entry list 👇🏼 pic.twitter.com/FpDhlmIq3y