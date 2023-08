Гришо на 1/4-финал във Вашингтон след лесна победа срещу финландец (ВИДЕО)

Димитров нямаше сериозни проблеми срещу финландския си съперник и се наложи с 6:4 и 6:3 за 1 час и 44 минути игра. По този начин Гришо изравни най-доброто си класиране в надпреварата. През 2013 година българинът отново бе сред най-добрите осем в турнира.

Got there in the end 😂 @GrigorDimitrov | #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/TksqsdPkyG

Grigor Dimitrov is having quite an impressive week in DC.

The Bulgarian defeats Emil Ruusuvuori 6-4, 6-3 to reach the quarterfinals.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/qPFYjCpOTY