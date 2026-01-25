Жалко! Иван Иванов пак остана на косъм от титла

17-годишният български талант Иван Иванов загуби втори пореден финал в рамките на месец януари. Националът ни за Купа "Дейвис" отстъпи пред Ярослав Демин (Русия) с 0:2 (1:6, 4:6) сета за 78 минути в спора за титлата на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара. Любопитна подробност е, че на 11 януари Иванов допусна поражение пак във финал от същия противник.

Иванов загуби от същия руски противник

Иванов загуби три пъти подаването си в първия сет, а във втората част поведе с 2:0, но Демин стигна до обрат 3:2. Руснакът стигна до нов пробив в десетия гейм, с който затвори мача, и затвъри, че е неудобен съперник за най-добрия млад спортист на България за 2025 година.

До момента Иван Иванов записа няколко престижни победи над състезатели от топ 500. Той елиминира с 2:0 сета №494 в света Джак Логе (Белгия), и се класира за финала на надпреварата. Двубоят в Академията на Рафаел Надал продължи час и 42 минути. Преди това родният талант, който се намира на 855-о място в световната ранглиста при мъжете, се справи и с поствения под номер 2 Макс Бейзинг (Великобритания) с 6:2, 6:4 за 91 минути.

