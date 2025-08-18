Жалко! Медицински проблем провали зрелището Синер - Алкарас! Синсинати има нов шампион

Световният номер 2 Карлос Алкарас е новият шампион на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Синсинати с награден фонд от 9.193 милиона щатски долара. Във финала испанецът триумфира, след като съперникът му и водач в ранглистата на ATP Яник Синер се отказа по медицински причини при резултат 5:0 гейма в първия сет в полза на Карлитос. По този начин италианецът не успя да защити титлата си от миналата година.

След края на срещата Алкарас демонстрира феърплей, като отиде при Синер, за рад провери състоянието му. При традиционния надпис на камерата, испанецът отново изрази съчувствието си към своя противник с посланието: "Съжалявам, Яник!".

Иначе във финала Карлос Алкарас стартира с пробив, който затвърди с известни затруднения. Последва втори брейк за 3:0, а Синер определено не изглеждаше никак добре и изобщо не демонстрираше какво може. Карлитос взе подаването на италианеца за трети път за 5:0, след което световният номер 1 се консултира с медицинския си екип и реши да се откаже. Яник Синер обясни, че се чувства изтощен и е имал симптоми на коремен вирус, Най-лошото за него е, че неразположението му идва дни преди началото на US Open.

№1 и №2 в света блестяха и в Синсинати. Синер стигна до финала без загубен сет. От своя страна Алкарас загуби две части, но се изправи срещу по-сериозни опоненти. По пътя си Карлос се справи с Андрей Рубльов на четвъртфиналите и Александър Зверев на полуфиналите По-рано през сезона двамата Яник Синер и Карлос Алкарас на финалите в Рим (Мастърс 1000), „Ролан Гарос“ и Уимбълдън. В първите два случая победител излезе испанецът, а Синер „взе реванш“ на тревните кортове в Лондон.

