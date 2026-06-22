Яснота от Майорка: Австралиец застава на пътя на Григор Димитров

Григор Димитров започва участието си на ATP 250 турнира в Майорка с двубой срещу австралиеца Марк Полманс, който си проби път до основната схема през квалификациите. Съперникът, който заема 360-ото място в света, постигна победа над Абедала Шелбайх с 6:3, 7:6(4), с което си осигури среща с първата българска ракета. Двамата ще се срещнат за първи път в директен сблъсък.

Първата ни ракета ще премери сили с австралиеца Марк Полманс

При успех в откриващия мач Димитров ще срещне на осминафиналите победителя от срещата между Корентен Муте и Мартон Фучович, което очертава потенциално по-сериозно предизвикателство във втория кръг.

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Организаторите вече публикуваха програмата за първия ден в Майорка, като мачът на Григор Димитров не е сред включените срещи. Това означава, че българинът ще започне участието си във вторник.

Турнирът от категория ATP 250 е последната му проверка преди Уимбълдън. Димитров пристига в добра игрова форма, след като в предходните седмици натрупа мачове и ритъм в турнира от сериите Чалънджър в Дъблин, където достигна до четвъртфиналите. Надпреварата в Майорка предлага награден фонд от 612 хиляди евро и събира част от специалистите на трева в заключителната фаза на подготовката за Големия шлем в Лондон.

След края на сезона на трева Димитров има потвърдено участие и на ATP 250 турнира в Бостад през юли, където ще продължи подготовката си за втората половина на сезона.

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