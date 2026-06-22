Край на черната серия: Григор Димитров с прогрес в световната ранглиста

Първата българска ракета Григор Димитров отбеляза прогрес в световната ранглиста, като се изкачи с пет позиции и вече заема 164-то място с актив от 357 точки. Подобрението идва след участието му на Чалънджър турнира на трева в Дъблин, където достигна до четвъртфиналите и записа две поредни победи, което не бе правил от миналогодишното издание на Уимбълдън.

Родните тенисисти раздвижиха позициите си в елита

След този турнир Димитров продължава подготовката си за най-важната част от сезона на трева. Предстои му участие на ATP 250 турнира в Майорка, където ще играе с "уайлд кард". Това ще бъде последната му проверка преди Уимбълдън, за който също е получил специална покана от организаторите. Най-силното му постижение в Лондон остава полуфиналът от 2014 година.

Още: Ясен е жребият на Григор Димитров за "генералната му репетиция" за Уимбълдън

При останалите български тенисисти също има движение в класацията. Пьотр Нестеров запазва 396-ото си място с 124 точки. Димитър Кузманов губи позиции и вече е №443 със 108 точки, докато Александър Донски се придвижва нагоре до №527 и е на крачка от личен рекорд. Най-сериозен скок прави 19-годишният Анас Маздрашки, който се изкачва с 81 места до №828 след силно представяне на ITF турнир в Румъния, където достига до първия си индивидуален финал.

Още: Най-добрите български тенисисти и двама дебютанти ще представят България на Уимбълдън