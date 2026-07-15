НА ЖИВО: Григор Димитров - Нуно Боржеш, размяна на пробиви между двамата!

Звездата на българския тенис Григор Димитров се изправя днес срещу португалеца Нуно Боржеш в мач от 1/8-финалите на турнира на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. Това е втори мач за българина след победа в първия кръг над Далибор Свърчина. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите развоя на двубоя Григор Димитров - Нуно Боржеш НА ЖИВО в Actualno.com!

НА ЖИВО: Димитров - Боржеш

Срещата започна трудно за най-добрия български тенисист, който допусна пробив още при първото си подаване. Португалецът затвърди брейка си, след което отново притисна своя съперник, стигайки до дюс в третия гейм. Гришо все пак успя да предотврати нов пробив и спечели на свой сервис. След това българинът се възстанови от слабия старта и върна пробива, след като Боржеш допусна двойна грешка в решителния момент - 2:2. Португалецът обаче показа по-категорична игра в следващия гейм и отново поведе след пробив.

Григор Димитров успя да победи трудно коравия чех Далибор Свърчина в три сета в първия си двубой след Уимбълдън. Ракета №1 на България, която стигна до 1/8-финал на турнира от Големия шлем, смени рязко тревната настилка с клей в търсене на допълнителен игрови ритъм след нарушения му сезон до момента. 2026 година се оказа изключително трудна за хасковлията, който се завърна след дълга пауза заради контузия, но изглежда, че вече започва да намира играта си.

Участието на Димитров в Бостад е леко отклонение от заключителната част от сезона, която ще се състои на твърди настилки. След като приключи с изявите си в Бостад, Григор ще насочи поглед към ATP 250 турнира в Лос Кабос, който е на твърдо. После пък идва Мастърсът в Синсинати, а в програмата на Григор Димитров за 2026 година попада и последният за годината турнир от Големия шлем - US Open. За там обаче той ще трябва да се потруди още, за да влезе в основната схема, след като на Уимбълдън имаше възможност да участва чрез "уайлд кард".

В момента Григор е извън топ 100 на света. Именно затова е от изключителна важност за Димитров да постига победи, с които да възвърне част от загубените позиции, а това минава и през успех над Боржеш. Българинът се е срещал два пъти с португалеца, като има една победа и една загуба - все на твърда настилка.