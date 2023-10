Отново безгрешен: Григор е на крачка от финала на Мастърса в Шанхай (ВИДЕО)

Григор ще спори за място на финала с победителя от мача Уго Умбер - Андрей Рубльов. Това е девети Мастърс полуфинал в кариерата на бившия №3.

В предишния кръг - осминафиналите на надпреварата в Шанхай, Димитров постигна една от най-големите си победи в последните години, елиминирайки след обрат световния №2 и двукратен шампион от Големия шлем Карлос Алкарас.

Още: Страхотен Григор обърна световния №2 в Шанхай и е на 1/4-финал

До момента най-добрият български тенисист бе загубил и двата си мача срещу чилиеца. През 2019 Джари го победи на осминафиналите в Барселона, но по-тежко за Григор бе поражението във финала в Женева тази година – 6-7(1), 1-6.

Димитров започна мача с ас, но и Джари бързо вкара в употреба мощния си сервис, като демонстрира добро движение по корта. И двамата бяха безапелационни при спечелените точки на първи сервис в началния сет, като в него имаше само една възможност за пробив. Тя се откри пред българина при 3-2, но той не се възползва.

В тайбрека обаче поведе с 5:1 точки след два минипробива и Джари нямаше как да се върне. Григор комфортно затвори сета със 7-6(2).

Още в първия гейм на втората част Димитров стигна до точка за пробив, след като в две поредни разигравания привика световния №22 по-близо до мрежата. В първия случай го размина успешно от форхенд, а във втория – от бекхенд. Въпреки че първият сервис не му влизаше, чилиецът измъкна гейма след грешка на Григор и добра офанзива от форхенд.

При 3-3 обаче Гришо стигна до нов брейкбол. Макар Джари да се измъкна с хубав форхенд уинър по правата, Димитров демонстрира невероятна защита при едно от следващите разигравания и принуди чилиеца да сгреши. Така българинът проби, впоследствие затвърди брейка, а до края не допусна никаква изненада.

