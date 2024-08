Протестът на Свитолина продължава - не поздрави и рускиня, преминала към Армения (ВИДЕО)

Украинската тенис звезда Елина Свитолина продължи протеста си срещу руските тенисистки, участващи в надпреварите под егидата на WTA. 29-годишната Свитолина победи родената в Русия Eлина Аванесян в два сета на Монтерей Оупън, а след мача отказа да я поздрави.

След края на всеки мач тенисистите обикновено се събират на мрежата, за да се поздравят. Свитолина обаче директно се насочи към съдията на стола за поздрав, а след това отиде към своя стол, без да поздравява Елина Аванесян.

Всъщност Аванесян вече не се състезава за Русия, след като се сдоби с арменско гражданство по-рано през месеца. Въпреки това Свитолина отказа да я поздрави, както прави с всяка друга руска опонентка от началото на войната в Украйна през 2022-ра.

Това не е първият случай, в който 21-годишната Аванесян не получава поздрав от украинска опонентка. Украинката Марта Костюк, която я победи на Australian Open, също не я поздрави след края на тяхната среща.

absolutely disgusting from svitolina refusing to shake hands with avanesyan, who changed her citizenship into armenian pic.twitter.com/prFs2mkr4x