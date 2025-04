След наказанието за допинг: Световният №1 се готви за завръщане на корта, ще участва на престижен турнир

Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер се готви усилено за завръщането си на корта. Както е известно, италианският състезател изтърпява наказание за употреба на забранени стимуланти. Първоначално се очакваше той да получи няколкогодишна забрана, но успя да се споразумее с WADA санкцията му да бъде само три месеца, след като стана ясно, че веществото е попаднало в организма му по невнимание на неговия масажист.

Синер вече чака с нетърпение завръщането си в кервана на ATP. Той дори се подготвя за участието си в престижен турнир. Става въпрос за предстоящия Мастърс в Рим. Организаторите на надпреварата обявиха днес, че местният любимец ще може да играе на турнира, тъй като санкцията му за употреба на допинг изтича три дни преди началото на турнира. Мастърс-ът в италианската столица ще стартира на 7 май.

Jannik Sinner & all your favourite players are coming to Rome 🫡



📲 Check out our official ATP entry list: https://t.co/b3WCnYlQNS pic.twitter.com/6sqAP7aO0O