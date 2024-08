След златото на Игрите в Париж: Джокович се отказа от Мастърс-а в Синсинати

Олимпийският шампион Новак Джокович се отказа от участие в турнира от сериите Мастърс в Синсинати. Новината бе съобщена официално от организаторите на надпреварата, която започва през следващата седмица. Както е известно, преди дни сърбинът триумфира със златния медал от Игрите в Париж, след като на финала се наложи над испанеца Карлос Алкарас.

Мастърсът в Синсинати е генерална репетиция за последния за годината турнир от Големия шлем – US Open. Откритото първенство на САЩ започва на 26 август, а жребият е четири дни по-рано. Най-вероятно именно US Open е причината Новак Джокович да откаже участие в Мастърс-а в Синсинати, тъй като иска да отдъхне след Игрите в Париж.

