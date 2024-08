Великият Джокович е най-старият олимпийски шампион в тениса! Сърбинът подчини Алкарас в Париж 2024 (ВИДЕО)

Новак Джокович надви Карлос Алкарас с 2:0 (7:6(3); 7:6(2)) в двубоя за златния медал на тенис турнира на Олимпийските игри в Париж. Така 37-годишният сърбин се превърна в най-стария олимпийски шампион в тениса и добави отличие, което липсваше в богата му витрина. Испанският му съперник пък записа своето име като най-младият финалист в историята на най-големия спортен форум.

Джокович стартира по-силно срещата. Той взимаше своите сервис геймове без колебание, а до 2:2 беше изпуснал 4 точки за пробив. Алкарас постепенно набра инерция и изглеждаше така сякаш взима нещата в свои ръце. Сръбският му опонент обаче демонстрира психика и отрази 3 брейкбола, за да поведе с 3:2. Впоследствие Ноле оцеля в драматичен осми гейм, когато спаси цели пет възможности за пробив.

OLYMPIC GOLD! 🥇



The missing piece of the puzzle for Novak Djokovic. He's beaten Carlos Alcaraz 7-6 (7-3) 6-6 (7-2).#BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/yyCkbRIv9E