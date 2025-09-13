"Той играе като Роджър Федерер, но на по-високо ниво"

Победата на Карлос Алкарас в последния турнир от Големия шлем предизвика каскада от похвали и величави прилагателни по негов адрес. Доминиращото му представяне на US Open накара мнозина да се замислят за историческия му таван, като не се притесняват да го сравняват с най-великите в историята. Последният, който направи това, беше Патрик Муратоглу, който го постави над Роджър Федерер по отношение на тениса.

Муратоглу засипа Алкарас със суперлативи

"Когато казвам, че Карлос Алкарас играе като Роджър, но на по-добро ниво, това е, защото той е от новото поколение, а тенисът се развива. Двамата имат един и същ тип игра. Невероятен форхенд, завършен тенис, в който използват всички ресурси, като дроп шот, сервис и воле, опитват се да доминират и да вземат топката възможно най-рано... имат една и съща концепция за тениса. Роджър може би е най-елегантният играч, който някога ще видим, но Алкарас има същия стил на тенис", изтъкна безрезервно френският треньор.

Твърдението на Патрик Муратоглу, че Карлос Алкарас е огледало на стила на Роджър Федерер, но играе на още по-високо ниво, предизвика буря от дебати в тенис общността. Смелото сравнение от страна на бившия треньор на Серина Уилямс предизвика бурни реакции в интернет, като феновете се разделиха на тези, които виждат смисъл в оценката, и други, които я отхвърлят като търсещ внимание коментар.

