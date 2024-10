Топ американски тенисист изрази възхищението си към Григор Димитров

Световният номер 23 Бен Шелтън назова своите двама любими състезатели, които обича да наблюдава. Петата ракета на САЩ изрази възхищението си към втория в ранглистата на ATP Карлос Алкарас и най-добрия тенисист на България Григор Димитров.

„Обичам да гледам Алкарас и Григор Димитров. Бих казал, че това са двамата ми любимци. Алкарас е страхотен спортист, може да нанесе всеки удар, забавлява публиката и винаги е усмихнат. Той е личност на корта, това е, което обичам да гледам, и той ми дава тази фикс идея да видя забавляващ се човек, но и човек, който играе играта на най-високо ниво", заяви Шелтън пред Sky Sport, цитиран от The Tennis Gazette.

„Григор играе толкова красиво. Мисля, че голяма част от това, което прави, е подобно на това, което правеше Роджър. Перфектна техника, слайс, сервис. Той е технически издържан при всеки удар, така че затова обожавам да го гледам“, не скри 22-годишният американец.

