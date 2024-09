Тъжна вест: Почина легендарен треньор по тенис

Светът на тениса потъна в скръб, след като стана ясно, че един от най-легендарните треньори в спорта е починал. Става въпрос за американеца Робърт Лансдорп, който си е отишъл от този свят на 85-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена от спортния журналист Джон Вертхайм.

R.I.P: Pete Sampras and Maria Sharapova's former coach dies at 85: The world of tennis mourns Robert Lansdorp, who passed away a few hours ago at the age of 85 https://t.co/W9hcRcDZHZ #TennisStories #MariaSharapova #Petesampras pic.twitter.com/xy7yGVqtqs