US Open 2023: Григор Димитров пак не можа да устои на Александър Зверев (ВИДЕО)

Димитров тръгна отлично и взе първия сет, след като беше по-добър в тайбрека и то убедително. Нашето момче направи обрат в частта - пръв допусна пробив, но го върна, за да завърши брилянтно в тайбрека:

Settle in!



Grigor Dimitrov takes the first set over Zverev in 70 minutes with a 7-2 tiebreaker. pic.twitter.com/JbpdpgpuXD — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

Във втория сет нещата бяха още по-оспорвани - този път Григор поведе с пробив, само че се провали в осмия гейм и резултатът беше изравнен. Пак се стигна до тайбрек, в който двамата хвърлиха всички сили - нивото на Зверев на сервис обаче беше много високо, като германецът вървеше така от самото начало на мача и този път той успя да изтръгне тайбрека:

This. Match.



Alexander Zverev takes the second set tiebreaker 10-8 after a 78-minute(!) set. pic.twitter.com/6kArOKj9dF — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

След тези два оспорвани сета, на корта имаше само един играч - Зверев. Въпреки това, Димитров има с какво да се гордее - той стана един от само четирима играчи тази година, които стигнаха поне до 3-ти кръг на всички турнири от Шлема.

