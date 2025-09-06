Диетолог: Това са подвеждащо здравословни храни

Често приемаме, че определени храни несъмнено са здравословни заради начина, по който се предлагат на пазара. Думи като „многозърнест“, „протеин“, „бадам“ и „гръцки“ извикат образи на богати на хранителни вещества ястия и закуски. По-внимателното разглеждане на етикетите обаче разказва различна история: много от тези ястия крият високо съдържание на захар. В скорошната си публикация в Instagram, диетологът Ловнит Батра разкри 8 „здравословни храни“, които са пълни със скрита захар. Те включват ароматизирано гръцко кисело мляко, ароматизирано мляко, ядково масло, мюсли, протеинови барчета, здравословна смес/микс за пътеки, замразено кисело мляко и многозърнест хляб.

Още: Българите далеч от здравословния начин на живот, едва 2% спортуват всеки ден

„Често избираме храни, които звучат здравословно, но етикетите могат да бъдат подвеждащи. Много от любимите ни ежедневни храни съдържат изненадващи количества захар“, пише Ловнийт в надписа.

1. Ароматизирано гръцко кисело мляко

Още: Спанак или кейл: Кое е по-здравословно?

Въпреки че гръцкото кисело мляко е с високо съдържание на протеини, ароматизираните варианти могат да съдържат до 8 грама добавена захар на 100 грама. Диетолозите съветват да се придържате към натурален вариант, като изберете обикновено кисело мляко и добавите свои собствени плодове. Винаги четете целия етикет, а не само ясно изразеното „гръцко“ обозначение отпред.

2. Ароматизирано мляко

Въпреки че млякото бадам се счита за здравословно, бутилираните варианти може да съдържат 12 грама захар на 100 грама, което е почти колкото една безалкохолна напитка. Не позволявайте терминът „традиционно“ да ви заблуждава; вместо това изберете домашно приготвени или неподсладени сортове.

3. Ядково масло

Още: Защо е толкова важно да включим протеини в храненето си

Ядковите масла са често срещан източник на протеини както за възрастни, така и за деца, но могат да бъдат подвеждащи. Освен допълнителни масла и сол, някои буркани съдържат 15 грама захар на 100 грама. Ядките и може би малко соли са единствените съставки в най-здравословните ядкови масла. Това е „червен флаг“, ако захарта се появява в първите три съставки.

4. Мюсли

Мюслито често се смята за здравословен избор, приготвен с овесени ядки и ядки. Много от предлаганите на пазара варианти обаче съдържат 12 грама захар на 100 грама, като незабелязано се добавят захаросани плодове, сиропи или подсладени люспи. Приготвянето на собствена смес с неподсладени сушени плодове и обикновени овесени ядки е по-безопасен вариант.

5. Протеинови барчета

Още: В тази държава столетниците са норма, а не изключение - каква е тайната им?

Протеиновите барчета, които се предлагат на пазара като храна за след тренировка, всъщност могат да съдържат повече захар, отколкото хранителни вещества. Някои са по-скоро като шоколадови барчета, тежащи до 16 грама захар на 100 грама. Експертите съветват да избирате барчета, които тежат по-малко от 5 грама всяко.

6. Здравен микс

Въпреки че ядките и семената са хранителни, съдържанието на захар в тях се увеличава до 24 грама на 100 грама, когато се комбинират с парченца, покрити с шоколад, мед или кисело мляко. Суровите или сухо печени смеси са най-добрият вариант; ако блестят, най-вероятно са захаросани.

7. Замразено кисело мляко

Още: Българите далеч от здравословния начин на живот, едва 2% спортуват всеки ден

Замразеното кисело мляко често се представя погрешно като по-здравословно от сладоледа. Въпреки че е с ниско съдържание на мазнини, много разновидности съдържат 18 грама захар на 100 грама. Ловнийт казва, че „ниско съдържание на мазнини“ често се равнява на „високо съдържание на захар“.

8. Многозърнест хляб

Дори „многозърнестият“ хляб понякога съдържа пълнозърнесто брашно и може да има 4 грама захар на 100 грама, според Ловнийт. Вместо да се влачите в зависимост от текстурата или цвета, потърсете „100% пълнозърнесто брашно“ в списъка със съставки.

В крайна сметка, етикетирането като „здравословно“ не винаги означава, че е здравословно. Най-добрата защита срещу скрити захари е да проверите етикетите за хранителна информация и да погледнете отвъд предната част на опаковката.