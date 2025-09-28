Ежедневната консумация на този сок може да помогне за намаляване на артериалната плака

Клиничните наблюдения показват, че ежедневната консумация на определен вид сок, особено със семена, значително намалява натрупването на артериални плаки. Проучване посочва 35% намаление на дебелината на интима-медията на каротидните артерии за една година, което показва обръщане на образуването на плаки. Този ефект се дължи на богатите на полифеноли семена, които предлагат естествена допълнителна стратегия за сърдечно-съдово здраве, когато се приготвят пресни.

Как се прави сок от череши - хем вкусен, хем полезен

Сокът от нар, особено консумиран със семена, може значително да намали натрупването на артериални плаки, въз основа на наблюдения, направени от Райън Фернандо, консултант по клинично хранене. Проучване, цитирано от Райън Фернандо, показва, че участниците, които са консумирали екстракт от нар или сок, смесен със семена, ежедневно в продължение на една година, са имали до 35% намаление на дебелината на интима-медията на каротидната артерия (CIMT).

CIMT е безвреден, неинвазивен маркер, използван за установяване на дебелината на вътрешните слоеве на каротидните артерии, отговорни за кръвоснабдяването на мозъка. Всяко повишаване на дебелината на тази артерия обикновено се свързва с атеросклероза, натрупване на плака и сърдечно-съдов риск, като инфаркт или инсулт. Намаляването на CIMT отразява обръщане или забавяне на образуването на артериални плаки.

Най-значимата част от изследването беше използването на семената. За разлика от повечето търговски сокове от нар, които не съдържат влакнестия компонент на семената, изследването беше проведено върху сок или екстракт от цели плодове, включително семената.

Семената от нар са богати на полифеноли, съдържащи пуникалагини и елагова киселина, и двете от които са интензивно изследвани заради техните антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Тези съединения най-вероятно играят ключова роля в потискането на оксидативния стрес в артериалните стени, осигуряването на здрава ендотелна функция и забавянето на развитието на плаки.

Артериалната плака се състои от холестерол, мастни отлагания, калций и клетъчни отпадъци. С течение на времето тя се втвърдява, стеснявайки артериите и възпрепятствайки кръвообращението. С натрупването на плаката, интима-медията на стените на артериите се удебелява и може да бъде измерена с ултразвукови CIMT сканирания. Удебелената интима-медия е установен ранен индикатор за риск от сърдечно-съдови заболявания.

Намаляването на CIMT с 35% е впечатляващо откритие и изглежда, че хранителният прием на определени хранителни вещества от пълнозърнести храни може да повлияе на дългосрочните резултати при сърдечно-съдови заболявания

Райън Фернандо описа ефекта на смесения сок от нар като „Drainex в човешкото тяло“, позовавайки се на потенциалната му роля да подпомага естествената способност на тялото да разтваря артериални отлагания. Въпреки че не е точно сравнение, терминът е препратка към потенциалния детоксикиращ ефект на плода върху кръвоносната система.

Ежедневната консумация на сок от нар, съдържащ семена, може да бъде допълнителна стратегия за тези, които са загрижени за висок холестерол, артериална плака или цялостно сърдечно-съдово здраве. Трябва да се отбележи обаче, че тези видове промени в диетата трябва да бъдат един аспект от по-широк, здравословен за сърцето начин на живот, който включва редовни упражнения, балансиран хранителен прием и медицински надзор.

Практическо приложение

За да се извлекат оптимални ползи за здравето, сокът от нар трябва да се приготвя пресен у дома от целите семена. Изцеждането на арилите (червената, сочна плът на семената) с малко количество вода или лимонов сок помага за запазване на фибрите и фитонутриентите в семената. Филтрираните, подсладени търговски сокове може да не осигурят подобни ползи за здравето.