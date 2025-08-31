Как се жабури масло сутрин за пълен детокс на тялото

В стремежа си към млада кожа, мнозина се обръщат към скъпи серуми, кремове и съвременни процедури. Но Аюрведа предлага изпитана във времето алтернатива, която не изисква нищо повече от една лъжица масло. Известен като „oil pulling“, този прост ритуал на впръскване на масло в устата се практикува от векове за насърчаване на здравето и дълголетието. Днес той се преоткрива заради потенциалните си ползи против стареене. Чрез намаляване на токсините, успокояване на възпаленията и подпомагане на естествените пътища за детоксикация на тялото, „oil pulling“ може да помогне на кожата да остане по-чиста, по-стегната и по-сияйна, доказателство, че древната мъдрост все още може да вдъхнови съвременната грижа за красотата.

Какво е извличане на масло и как работи?

Ойл пулпингът е традиционна аюрведична практика, която включва вкарване на супена лъжица масло, обикновено кокосово или сусамово, в устата в продължение на 10-20 минути, след което изплюването му. Обикновено се извършва рано сутрин на гладно.

Въпреки че е най-известно с това, че насърчава оралното здраве чрез намаляване на плаката, лошия дъх и вредните бактерии, се смята, че пулването с масло влияе на много повече от зъбите и венците. Аюрведа разглежда устата като врата към цялостното здраве, а съвременните интерпретации показват, че намаляването на токсичното натоварване на тялото и подобряването на баланса на оралния микробиом може да има доминиращ ефект върху кожата и стареенето.

Една от основните причини, поради които маслената процедура (oil pulling) се свързва с младостта на кожата, е потенциалното ѝ въздействие върху оксидативния стрес – състояние, при което нестабилните молекули, наречени свободни радикали, увреждат здравите клетки, което води до бръчки, отпускане и матов тен. Като подпомага детоксикационните пътища на организма и намалява системното възпаление, маслената процедура може да помогне за забавяне на този процес. Ето някои от предложените начини, по които тя помага:

Намалява токсичното натоварване: Разпръскването на масло помага за улавянето на бактерии, хранителни частици и дори следи от токсини, преди да попаднат в кръвния поток. С по-малко циркулиращи вредни вещества, тялото изпитва по-малко клетъчен стрес, което може да забави стареенето на кожата.

Подпомага детоксикацията на черния дроб: Чрез намаляване на токсичното натоварване в устата, извличането на масло облекчава натоварването на черния дроб и други детоксикиращи органи. По-здравословната детоксикираща система често се проявява върху кожата като подобрена яснота и намален тъп тен.

Балансира оралния микробиом: Поддържането на баланс на бактериите в устата намалява възпалението, не само локално, но и в цялото тяло. Тъй като хроничното възпаление е ключов фактор за появата на бръчки и отпускане, този баланс може да помогне на кожата да остане млада за по-дълго време.

Въпреки че изследванията върху издърпването на масла все още са ограничени, нововъзникващи проучвания намекват за ползи, които биха могли косвено да подкрепят здравето на кожата:

Намалено възпаление: Клинично проучване от 2019 г., публикувано в NIH, съобщава, че издърпването с кокосово масло значително понижава маркерите за възпаление в устната кухина, като например плака и подуване на венците. Тъй като възпалението в устната кухина е свързано със системно възпаление в тялото, намаляването му в устата може да помогне за намаляване на възпалителния стрес в цялото тяло. Хроничното възпаление е един от ключовите ускорители на стареенето на кожата, допринасяйки за появата на бръчки, загуба на еластичност и неравномерен тен. Чрез справяне с възпалението в основата му, издърпването с масло може косвено да подпомогне по-здрава и по-млада на вид кожа.

Подобрена циркулация: Нежните движения на издърпване на масло не са просто почистване на устата, но и активират и тонизират мускулите на бузите и челюстта. Тази стимулация увеличава микроциркулацията в областта на лицето, позволявайки на повече кислород и хранителни вещества да достигнат до кожата. Подобреният кръвен поток поддържа естествен блясък, насърчава по-бързото обновяване на кожните клетки и може да намали матовия тен, подобно на ефектите, които хората търсят от масаж на лице или упражнения.

По-добро усвояване на хранителни вещества: Оралното здраве играе важна роля в храносмилането. Когато вредните бактерии и токсини се намалят чрез извличане на мазнини, храносмилателната система функционира по-ефективно. Здравите черва могат да абсорбират витамини, минерали и антиоксиданти от храната по-ефективно, осигурявайки на кожата основни хранителни вещества като витамин C, витамин E и цинк, всички от които са от решаващо значение за производството, възстановяването и регенерацията на колаген. С течение на времето това може да направи кожата по-устойчива и сияйна.