Какво се случва с храносмилането, мозъка и сърцето ви, когато ядете боровинки редовно

Боровинките са ценени като плод, богат на антиоксиданти, фибри и други хранителни вещества, а редовната им консумация може значително да допринесе за здравето на храносмилателната система, мозъка и сърцето.

Поради полезните си свойства, те са станали обект на множество изследвания, потвърждаващи положителния им ефект върху цялостното състояние на организма

Ползи за храносмилането

Още: Подрязване на боровинки в началото на пролетта: Как да го направите, за да имате повече плодове?

Боровинките съдържат фибри и растителни съединения, които са от съществено значение за здравето на червата. Само една чаша боровинки осигурява 3,6 грама фибри, които насърчават редовното храносмилане и изхождане. От особено значение са полифенолите, естествени растителни съединения, които служат като храна за добрите чревни бактерии.

Кога да засаждате и как да се грижите за червени боровинки в градината

Тъй като не се разграждат напълно в тънките черва, полифенолите достигат до дебелото черво непокътнати, където укрепват чревната бариера и поддържат здравословен микробиом. Някои изследвания показват, че боровинките могат да бъдат особено полезни за стимулиране на растежа на полезни бактерии, като например рода Bifidobacteria.

Освен това, боровинките могат да помогнат при храносмилателни проблеми. В малко проучване от 2023 г., субекти с храносмилателни проблеми като синдром на раздразнените черва са консумирали лиофилизирани боровинки, еквивалентни на около 1,25 чаши пресни плодове, дневно в продължение на шест седмици.

В сравнение с плацебо групата, тези, които са яли боровинки, са съобщили за значително по-малко коремен дискомфорт и са подобрили цялостното си благосъстояние и качеството си на живот.

Още: Това е най-добрата комбинация от храни за вашия мозък

Въздействие върху здравето на мозъка

Въпреки че са необходими повече изследвания, включването на богати на антиоксиданти храни като боровинките е лесен начин за поддържане на дългосрочното здраве на мозъка. Боровинките са богати на полифеноли, особено антоцианини, естествени съединения, които предпазват мозъчните клетки от оксидативен стрес и възпаление.

Някои изследвания показват, че редовната консумация на боровинки може да подобри паметта, ученето и цялостната когнитивна функция, което е особено важно за възрастните хора. Смята се, че техните антиоксиданти забавят свързания с възрастта когнитивен спад и подпомагат комуникацията между мозъчните клетки, което допринася за по-добра концентрация и умствена яснота.

Положителен ефект върху сърцето

Още: Подрежете боровинките ето така през зимата, за да берете с кошници през лятото

Здравето на сърцето е друга област, в която боровинките превъзхождат другите. Проучванията показват, че редовната консумация на боровинки може да помогне за понижаване на кръвното налягане и подобряване на функцията на кръвоносните съдове, два ключови фактора за сърдечно-съдовото здраве.

Високото кръвно налягане е основен рисков фактор за инфаркт. Антоцианините, на които боровинките са богати, са пряко свързани с подобрена функция на кръвоносните съдове и намалено възпаление. Освен това, фибрите и други съединения в боровинките могат да помогнат за поддържане на здравословни нива на холестерол. Едно проучване дори установи, че по-високият прием на боровинки при жените е свързан с 33% по-нисък риск от инфаркт.

Как да включите боровинки в диетата си

За най-добри резултати е важно боровинките да се включат в балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и здравословни мазнини. Както пресните, така и замразените боровинки предлагат сходна хранителна стойност, което означава, че са достъпни през цялата година.

Още: Растения-компаньони, които ще накарат вашия боровинков храст да процъфтява

Има много лесни начини да ги включите в диетата си: добавете ги към овесени ядки, кисело мляко или смутита; добавете ги към салати за нотка сладост; или просто ги яжте пресни или замразени като лека закуска, съчетани с ядки. Могат да се смесят и в смес за мъфини или палачинки.