Какво се случва с тялото ви, ако ядете семена от чиа в продължение на две седмици

Семената от чиа са известни като суперхрана, но как точно влияят на тялото ви? Лекар обясни какво може да се случи, ако ги включите в диетата си само за две седмици, разбира се, като част от балансирана диета, а не като единствена храна. Балансираната диета е ключова за получаване на всички необходими протеини, въглехидрати, фибри и витамини.

Най-здравословните семена, които задължително трябва да включите в режима си

Д-р Саураб Сети, гастроентеролог, специализиран в чревното и храносмилателното здраве, сподели своите открития относно ефектите от редовната консумация на тези семена. Въпреки че се споменава един изненадващ ефект, д-р Сети подчертава, че семената от чиа са особено полезни, когато са част от пълноценна диета.

Капацитет за абсорбиране на вода и богатство на хранителни вещества

Семената от чиа обикновено се консумират след накисване за една нощ във вода, мляко или кисело мляко. Всеки, който ги е опитвал, е забелязал, че семената набъбват значително. Резултатът е гъста, подобна на пудинг или каша смес, която може да се яде с плодове, ядки или други гарнитури. Д-р Сети обяснява, че тази характеристика е ключова за тяхната ефективност.

„Семената от чиа абсорбират до 12 пъти собственото си тегло във вода, което ви помага да останете хидратирани“, каза той.

Като ги консумирате ежедневно, вие си осигурявате непрекъснат прием на хранителните им вещества. Те са богати на фибри и омега-3 мастни киселини, които носят множество ползи.

„Поради високото си съдържание на фибри, семената от чиа са чудесни за храносмилането и могат да ви помогнат да се чувствате сити за по-дълго време“, обясни д-р Сети.

Помага за регулиране на телесното тегло и има неочакван ефект върху кожата

Чувството за ситост, което те осигуряват, може да има и допълнителен положителен ефект, особено за тези, които следят теглото си. Тъй като намаляват чувството на глад, те могат да бъдат полезен съюзник в диетата.

„Това може да помогне за регулиране на телесното тегло“, отбеляза д-р Сети.

След около две седмици редовна консумация, може да забележите друга промяна в кожата си. Според д-р Сети, кожата ви може да стане по-чиста и по-сияйна.

„Семената от чиа осигуряват хидратация и антиоксиданти, които също могат да бъдат от полза за кожата ви, така че може да забележите малки подобрения в нейната текстура и блясък“, обясни той.