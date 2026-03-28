Колко полезен е тъмният шоколад? Не всички са еднакви, как да изберете най-здравословния?

Хапването на няколко шоколадови блокчета може да бъде малко удоволствие от време на време, но както вашият зъболекар, така и лекар биха препоръчали да не го правите твърде често.

Има обаче едно изключение, за което сладките зъбки ще бъдат благодарни – и това е включването на тъмен шоколад в ежедневната ви диета, съобщава Би Би Си.

В TikTok има над 150 000 публикации за тъмния шоколад и над 3,5 милиона в Instagram, като много от тях говорят за възможните му ползи за здравето, включително подпомагане на сърцето и мозъка, както и намаляване на риска от диабет.

Още: Може ли шоколадът да помогне за по-добър сън?

Наистина ли е толкова здравословно?

BBC Bitesize „Другата страна на историята“ си партнира с Just One Thing по BBC One, за да разгледа по-отблизо твърденията за тъмния шоколад и нашето здраве.

В един от епизодите на сериала, фитнес експертът Билал беше предизвикан от водещата Зоуи Бол да замени обичайните си сладкиши с два блокчета тъмен шоколад на ден.

Има много изследвания за връзката между тъмния шоколад и по-здравословния начин на живот. Например, през октомври 2025 г. главният диетолог на Британската фондация за сърце, Дейл Станфорд, разгледа твърденията, че той е полезен за сърцето, наред с други неща. Нейното заключение, базирано на множество медицински изследвания и изпитвания, беше, че има „обещаващи“ доказателства, че консумацията на около 45 грама тъмен шоколад седмично може да намали риска от сърдечни заболявания. Дейл обаче посочи също, че шоколадите, които намираме в магазините и супермаркетите, имат по-ниски нива на хранителни вещества от тези, използвани в изследването.

Още: Шоколад, "роден" в лаборатория, залива пазара до месеци

В началото на предизвикателството Билал признал на Зоуи, че не харесва вкуса на тъмния шоколад, но че е готов да го опита – и в процеса научил повече за нея.

Колко тъмен шоколад трябва да ядете на ден?

Проучване, проведено през декември 2024 г. в Училището по обществено здраве на Бостънския университет, установи, че хората, които ядат поне пет порции тъмен шоколад седмично, имат 21% по-нисък риск от развитие на диабет тип 2.

Същото проучване го сравнява с консумацията на млечен шоколад. Не открива връзка с намален риск от диабет тип 2, но е свързано с наддаване на тегло, което увеличава риска от развитие на заболяването.

Още: Шоколадът побелява заради мухъл?

„Въпреки че тъмният и млечният шоколад имат сходно съдържание на калории и наситени мазнини, изглежда, че богатите на полифеноли в тъмния шоколад могат да смекчат въздействието на наситените мазнини и захарта върху наддаването на тегло и диабет тип 2. Това е интересна разлика, която си струва да бъде проучена допълнително“, каза професор Ци Сун от университета.

Тъмният шоколад съдържа повече какао от млечния и белия шоколад и в това се крие неговата „по-здравословна“ част. Това включва флаваноли, растителни хранителни вещества, които, наред с други неща, могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане. Какаото, от друга страна, идва от същия боб като какаото, но не е обработено и съдържа повече флаваноли и други антиоксиданти. Някои тъмни шоколади са етикетирани като богати на какао, докато други имат по-висок процент „какао“.

Какъв процент от тъмния шоколад е здравословен?

Тъмният шоколад обаче съдържа много захар, така че изяждането на цял шоколад наведнъж не е същото като изяждането на порция броколи или спанак, що се отнася до калориите.

Още: Ползи за здравето от горещия шоколад

Когато Билал включил приятелите си в предизвикателството с черен шоколад „Just One Thing“, те забелязали нещо, което може би сте виждали на опаковката – проценти. Те показват каква част от шоколада е направена от какаови зърна. Например, ако пише 70 процента какао, това означава, че останалите 30 процента са съставени от други съставки, като захар.

Колкото по-висок е процентът какао, толкова повече други елементи съдържа шоколадът, като магнезий – който помага за производството на серотонин, химикал, подобряващ настроението. Съдържа също кофеин и подобно вещество, наречено теобромин – и двете от които ни помагат да останем бдителни и фокусирани.

Възможно е да се купи и тъмен шоколад със 100 процента какао, но трябва да се внимава – колкото по-висок е процентът, толкова по-горчив е вкусът, както открили Билал и приятелите му, когато опитали шоколади от 55 процента до интензивните 85 процента.