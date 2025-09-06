Колко пъти можете да станете от стол за 30 секунди? Това разкрива много за вашето здраве

Счита се за суперхрана, дори за най-силния известен антиоксидант днес. Това растение е устойчиво на студ и различни вредители и се превръща във все по-често срещан избор в домашните градини. Малките му, тъмносини плодове узряват в края на август и септември, но благодарение на възможността да бъдат замразявани, сушени или преработвани в сокове, конфитюри и сиропи, те са достъпни през цялата година.

Плодовете на аронията може да не зарадват небцето на първа хапка, но диетолозите ги смятат за един от най-мощните природни съюзници за здравето поради изключителната им хранителна стойност.

Аронията е богата на антиоксиданти, особено антоцианини, поради което е класирана сред най-силните природни антиоксиданти. Освен това, този плод съдържа големи количества витамини C, K, A и E, както и минерали като калий, калций, магнезий и цинк. Съдържа и фибри, които допринасят за здравословното храносмилане. Прясна арония е най-добре да се консумира в количество от 200 до 300 грама на ден и се комбинира добре с ябълки, боровинки или банани в смутита или като добавка към зърнени храни и кисело мляко.

Защитник от болести

Освен че подхранва тялото отвътре, аронията има и силен превантивен ефект, като многобройни изследвания показват, че има противоракови ефекти и помага за унищожаването на туморните клетки, защитава черния дроб и насърчава нормалното му функциониране. Освен това стимулира щитовидната жлеза и е особено полезна за хора с хипотиреоидизъм.

Аронията допринася за здраво сърце – предотвратява сърдечно-съдови заболявания, намалява високото кръвно налягане и лошия холестерол и стимулира добрия холестерол. Помага при жлъчни камъни и възпаление на жлъчния мехур, успокоява възпаление на чревната лигавица, спазми и диария, а също така се използва като подкрепа при инфекции на пикочните пътища.

100 грама сушени плодове арония съдържат цели 16 грама фибри, които спомагат за регулиране на храносмилането и укрепване на имунната система.

Как да го използваме

За профилактика и поддържане на добро здраве се препоръчва консумацията на половин до един децилитър сок на ден, в продължение на две седмици, няколко пъти в годината. Най-добре е да се пие след хранене. Високото съдържание на пектин и плодови киселини може да причини леко гадене при хора с чувствителен стомах.