Може ли пропускането на закуска да повиши кръвното ви налягане?

Въпреки че пропускането на закуска може да изглежда като лесен начин за пестене на време или намаляване на калориите, изследванията показват, че то може да има скрити ефекти върху здравето ви, особено върху кръвното налягане. Проучвания, включително мета-анализ от 2022 г., показват, че възрастните, които редовно пропускат закуската, са изправени пред по-висок риск от развитие на хипертония, ключов рисков фактор за сърдечни заболявания и инсулт. Освен кръвното налягане, пропускането на закуската е свързано и с по-ниски енергийни нива, нарушен метаболизъм и по-нездравословни хранителни навици по-късно през деня. Това подчертава защо балансираната закуска играе важна роля за поддържане на цялостното здраве на сърцето и сърдечно-съдовата система.

Пропускането на закуска може да повиши кръвното налягане и риска от сърдечни заболявания

Проучване, публикувано в Международния журнал за хипертония, прегледа данни от над 14 000 възрастни, за да определи дали пропускането на закуска е свързано с повишено кръвно налягане. Резултатите показват, че хората, които редовно пропускат закуска, имат около 20% по-висок шанс да развият високо кръвно налягане в сравнение с тези, които закусват. Тази връзка е наблюдавана при различни групи хора в различни страни, дори когато са взети предвид фактори като тегло

Още: Тази вкусна закуска е много полезна за хормоналния баланс

Високото кръвно налягане, често наричано „тих убиец“, може да повиши риска от сърдечни заболявания, инсулт и проблеми с бъбреците, ако не се контролира. Въпреки че пропускането на закуска може да изглежда като дребен навик, това изследване показва, че то може да има дългосрочни последици за здравето на сърцето. Започването на деня с балансирана закуска може да помогне за поддържане на стабилно кръвно налягане, да подпомогне нивата на енергия и да насърчи по-здравословни хранителни навици през целия ден.

Ефекти от пропускането на закуска върху кръвното налягане

1. Хормони и кортизол

Пропускането на закуска може да наруши ритъма на кортизола, хормона на стреса, който естествено се повишава сутрин. Ако закуската се пропусне, нивата на кортизол могат да се повишат рязко по-късно през деня, което може да повиши кръвното налягане.

Още: Лекар: Това е перфектната лятна закуска против подуване на корема

2. Кръвна захар и инсулинова реакция

Пропускането на закуска може да наруши инсулиновата чувствителност и да доведе до скокове на кръвната захар при по-късни хранения. Честите скокове на захарта и лошият контрол на захарта могат да втвърдят кръвоносните съдове и да повишат кръвното налягане.

3. Нездравословни закуски и преяждане

Когато пропускате закуската, гладът по-късно през деня може да доведе до преяждане или хапване на по-нездравословни храни, често с по-високо съдържание на сол, захар и нездравословни мазнини. Тези навици могат да повишат кръвното налягане с течение на времето.

Още: Една проста промяна сутрин, която ще трансформира тялото ви

4. Клъстерни рискове, свързани с начина на живот

Хората, които пропускат закуската, често имат и други рискови фактори, като например неправилно хранене, по-високо телесно тегло и неактивен начин на живот. Тези комбинирани фактори повишават кръвното налягане и общия риск от сърдечни заболявания.

По-широки последици за здравето от пропускането на закуска

1. Енергия, настроение и концентрация

Още: Полезно или вредно е да се ядат яйца за закуска всяка сутрин

Пропускането на закуска може да ви накара да се чувствате уморени, умствено замаяни или да имате лошо настроение. Ниската кръвна захар сутрин може да наруши фокуса и производителността.

2. Тегло и метаболизъм

Въпреки че пропускането на закуска може първоначално да помогне за отслабване, то може да има обратен ефект, като промени хормоните на апетита (грелин и лептин), забави метаболизма и насърчи покачването на тегло с течение на времето.

3. Възпаление и холестерол

Още: Кардиолог обяви коя е най-полезната закуска за сърцето

Пропускащите закуска може да изпитат повишено възпаление, по-висок LDL холестерол и по-нисък HDL холестерол, всички рискови фактори за лошо сърдечно-съдово здраве.