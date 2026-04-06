Най-добрата напитка преди лягане за отслабване

Консумацията на храна и напитки късно вечер обикновено не е свързана със загуба на тегло, но изборът на правилната напитка може да подпомогне постигането на целите ви. За разлика от твърдата храна, течността се изпразва от стомаха бързо, така че не осигурява дълготрайно усещане за ситост и калориите могат лесно да се натрупат.

Диетолозите обаче са съгласни, че има напитка , която може да помогне за отслабване , а любимата им е кефирът. Този ферментирал млечен продукт е богат на хранителни вещества, които насърчават отслабването, пише EatingWell.

Как кефирът може да помогне за отслабване

Кефирът е отличен източник на протеин, който е ключов за изграждането и поддържането на мускулна маса, както и за потискане на глада. Малка чаша кефир съдържа около девет грама висококачествен протеин , като има два вида: казеин и суроватъчен протеин. Въпреки че суроватъчният протеин е по-известен, казеинът също играе важна роля. Едно проучване показа, че няма разлика между консумацията на суроватъчен протеин и казеин преди лягане, тъй като и двата вида стимулират синтеза на мускулни протеини.

Освен това, кефирът съдържа пробиотици или живи бактерии, които подхранват добрите бактерии в червата, допринасяйки за здравословен микробиом. Според диетологът Джесика Кординг, пробиотиците помагат за регулиране на телесното тегло.

„Изследванията показват също, че здравето на чревния микробиом може да повлияе на затлъстяването и телесното тегло. Въпреки че това е по-нова област на изследване, се смята, че това, което е полезно за червата, вероятно помага и за контрол на теглото“, обясни тя.

Кефирът е добър източник и на калий , който помага за неутрализиране на ефектите на натрия. Твърде много натрий в диетата може да причини задържане на вода и подуване на корема . Като си набавяте калий от кефира, можете да насърчите елиминирането на излишната вода, което ще ви помогне да се чувствате по-леки сутрин.

Съвети за избор на напитка за отслабване

Ако търсите напитка, която ще ви помогне да отслабнете, диетолозите ви съветват да обърнете внимание на няколко неща. На първо място, следете калориите.

„Като цяло е важно да следите общия си прием на калории, а калориите от течностите се натрупват бързо, особено ако съдържат добавена захар, а не протеини“, каза диетологът Крис Мур.

Важно е да се вземе предвид и хранителната стойност.

„Калоричните напитки имат своето място, но избирайте такива, които предлагат и хранителни ползи. Например, кефирът предлага протеини и пробиотици, които са полезни за червата. Кравето мляко и неподсладеното соево мляко също осигуряват протеини“, съветва Кординг.

Богатите на протеини и фибри напитки ще ви помогнат да се чувствате сити. Можете да добавите фибри, като смесите кефир с плодове и семена, като например ленено семе. И накрая, винаги проверявайте етикета и избирайте напитки без добавена захар, тъй като те почти нямат хранителна стойност.

Други напитки за късно през нощта, които насърчават отслабването

Въпреки че кефирът е чудесен избор, той не е единственият. Диетолозите препоръчват и няколко други напитки, които да се консумират преди лягане.

Смути, приготвено с извара и плодове, е добър вариант, защото изварата е естествено богата на казеин. В комбинация с плодове получавате вкусна напитка без добавена захар. Топлото мляко, подобно на кефира, е богато на протеини, но също така съдържа хранителни вещества, които подпомагат съня , като калций, магнезий и триптофан. Качественият сън е важен, тъй като изследванията показват, че хората, които спят по-малко, са склонни да имат по-висок индекс на телесна маса.

Билковият чай също е добър избор. Чаша неподсладен билков чай ​​след вечеря може да стимулира храносмилането и да ви помогне да се отпуснете. Кординг препоръчва чай от мента, джинджифил или лайка.

Заключение на диетолога

Когато целта ви е да отслабнете, това, което пиете преди лягане, може да окаже значително влияние. Калориите от течностите се абсорбират бързо и не осигуряват същото усещане за ситост като твърдите храни. Ако търсите напитка за късно през нощта, която може да ви помогне да отслабнете, неподсладеният кефир е чудесен избор.

Той осигурява протеини за ситост, пробиотици за здравословен чревен микробиом и калий, който може да намали подуването на корема. Когато пазарувате, винаги проверявайте етикета , за да се уверите, че продуктът не съдържа добавени захари . Ако все пак искате малко сладко, просто го смесете с шепа горски плодове.