Плодове и зеленчуци, които никога не трябва да съхранявате заедно - и защо

Някои продукти естествено произвеждат етилен, газ, полезен за узряването на определени плодове и зеленчуци, но вреден за неподходящите храни. За да намалите хранителните отпадъци и да спестите пари, е важно да знаете кои плодове и зеленчуци отделят етилен и кои го абсорбират. Като разберете кои пресни продукти могат безопасно да споделят пространството за съхранение и кои трябва да се съхраняват отделно, можете да предотвратите ябълките да придобият аромат на лук , да спрете преждевременното узряване на плодовете и да избегнете натрупването на влага, която кара марулята да стане кашеста.

Дръжте лука далеч от ябълки и картофи

В крайна сметка, разбирането кои видове продукти могат и кои не могат безопасно да се съхраняват близо един до друг ще увеличи максимално дълготрайността на вашите храни. „Като цяло, не съхранявайте чувствителни към етилен плодове или зеленчуци с плодове или зеленчуци, които произвеждат голямо количество етиленови газове“, казва Джон Адлър, вицепрезидент по кулинарията в Blue Apron.

„Вероятно най-добрият пример за това е съхранението на лук с ябълки – ще получите ябълки с аромат на лук! – и по-често лук с картофи. Съхраняването на лук и картофи заедно ще ускори процеса на зреене на картофите, което ще доведе до появата на очи и понякога корени.“

Това важи и за чесъна, въпреки че картофите, лукът и чесънът трябва да се съхраняват на хладно и тъмно място.

Дръжте карфиола далеч от ябълки, киви и лук

Карфиолът е зеленчук, който е отделен от повечето плодове и лук. „Карфиолът е много чувствителен към етилен, така че е най-добре да не го съхранявате в същото чекмедже като ябълки, пъпеши, киви или лук“, казва Адлер. Той се нуждае от циркулация на въздуха, за да остане свеж, така че ако е в пробит найлонов плик, не се колебайте да го запазите непокътнат.

Ако карфиолът ви е в найлонова или компостируема торбичка за плодове и зеленчуци, уверете се, че горната част е отворена, за да може да диша. Най-добре се съхранява в чекмедже на хладилник с други зеленчуци или на рафт. Същото важи и за броколи, зеле и брюкселско зеле, всички от които са чувствителни към етилен.

Дръжте гъбите далеч от остри храни

Въпреки че технически те са гъби, а не плод или зеленчук, повечето от нас смятат гъбите за продукти и обикновено ги съхраняваме с други продукти в хладилника. Но любимите ни гъби са податливи на абсорбиране на миризми от миризливи храни наблизо, като например остатъци от храна за вкъщи, така че се внимавайте да ги съхранявате близо до по-малко остри варианти в хладилника.

В крайна сметка, най-добре е гъбите да се съхраняват в хартиена торбичка; това позволява на гъбите да дишат, предотвратява замърсяване и също така би трябвало да абсорбира излишната влага, за да предотврати развалянето им. Сменете торбичката, ако е мокра или тънка, и се уверете, че влажните торбички не са в близък контакт с други продукти.

Използвайте чекмеджето си за зеленчуци

Съхранението на зеленчуците в отделението за свежи плодове и зеленчуци е ключът към удължаването на свежестта им. „Най-голямото нещо, което бързо разваля зеленчуците, е прекомерната влага и прекомерната температура, така че е добре да съхранявате зеленчуците в отделението за свежи плодове и зеленчуци и да се уверите, че са сухи“, казва Адлер. Контролирайте и двете, казва той, преди да поставите храната в отделението за свежи плодове и зеленчуци.

Контрол на температурата

Адлер казва, че зеленчуците, които се затоплят, трябва да се поставят в колата или в чанта на път за вкъщи от фермерския пазар и да се затоплят до стайна температура, преди да ги преместите в новия им дом в чекмеджето за зеленчуци. Това гарантира, че зеленчуците няма да кондензират толкова бързо и да направят останалите продукти в хладилника ви влажни и развалени.

Намаляване на влагата

„Зелените зеленчуци е най-добре да се измият, добре да се изсушат и след това да се съхраняват със слоеве хартиени кърпи [между листата], за да се предотврати кондензацията, причиняваща щети“, казва Адлер.