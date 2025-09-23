Само така е правилно да съхранявате чесън, за да остане свеж възможно най-дълго

Чесънът може да остане пресен до шест месеца, а понякога и по-дълго, при правилно съхранение. Неговият пикантен суров вид и меко сготвената версия са ключови за подобряване на ястия като картофено пюре и скариди с паста . Известен с лекотата си на съхранение, чесънът се нуждае само от достатъчно въздух и пространство, за да остане свеж и ароматен. Тук ще разгледаме как да съхранявате чесъна, за да увеличите максимално свежестта му.

Съхранение на цял чесън

Първото нещо, което трябва да запомните за съхранението на чесън, е, че той се съхранява най-добре, когато се държи заедно. „Луковиците са самостоятелен контейнер за съхранение, така че не ги разделяйте, докато не се наложи“, казва главният готвач на Sur La Table Ричард Темпълс. Оставете ги заедно, покрити с хартиената им обвивка, и устоявайте на изкушението да отчупите скилидките от луковицата, докато не сте готови да ги използвате. „След като скилидките се разделят, те са склонни да изсъхват много по-бързо“, добавя Стивън Чавес, главен готвач-инструктор в Института за кулинарно образование.

Ако имате достатъчно късмет да вземете чесън с дългите стъбла, опитайте този съвет от Ед Фрейзър от фермата за чесън на Фрейзър в западен Ню Йорк: Той го връзва на сноп или го сплита, окачва го в кухнята си и отчупва скилидките, когато е необходимо.

Изберете правилния контейнер

Не се притеснявайте твърде много за вида контейнер, в който съхранявате чесъна. Теракотена или керамична чанта, специално предназначена за съхранение на чесън, е чудесна, но също така е подходяща и хартиена или мрежеста торбичка, телена кошница или дори просто купа. Целта е да се насърчи циркулацията на сух въздух, поради което найлонова торбичка е забранена, тъй като тя запечатва влагата. „Кошници, купички, мрежести торбички, всякакъв вид контейнери, които ще позволят известен въздушен поток, са чудесни“, казва Темпълс. „Винаги искате да държите чесъна си хладен и сух – хладен, но не студен и с известен въздушен поток.“

Ако решите да държите чесъна си на плота, намерете място далеч от прозореца. „Може да бъде в купа на плота, ако не е на пряка слънчева светлина“, казва Чавес. „Както всяко друго растение/луковица, той ще поникне много по-бързо на слънчева светлина.“

Дръжте го хладно (не студено) и сухо

Въпреки че искате да държите чесъна си хладен и сух, това не означава, че мазето или хладилникът са най-добрият избор. Фрейзър често вижда хора да съхраняват чесън в мазето, мислейки си, че хладната температура ще помогне, но съветва да не го правите. „Обикновено влажността в мазето не е подходяща за чесъна. Чесънът омеква и изсъхва“, казва той.

Хладилникът, казва Темпълс, често е твърде студен. „Винаги трябва да избирате плота пред хладилника!“, казва той. „Студената температура в хладилника имитира есента на чесъна и кара покълването му в рамките на няколко седмици. Кълновете са годни за консумация, но могат да имат горчив вкус.“ Килерът обикновено е добро място – стига да държите чесъна далеч от картофите, тъй като чесънът, лукът и другите лукчета отделят газове, които могат да ускорят покълването на тези картофи.

Пресният чесън ще има твърдо усещане и ярко бял цвят, докато чесънът, който променя цвета си, ще стане по-мек и по-жълт. Ако чесънът ви е започнал да покълва, той все още е годен за консумация, но вкусът ще пострада. Плеснясалият чесън трябва да се изхвърли незабавно, а обелените скилидки, които са започнали да изсъхват и да се свиват, вероятно са отминали.

Колко дълго ще издържи целият чесън

Съхранявана правилно, цяла необелена глава чесън може да издържи по-дълго, отколкото очаквате. „Повечето хора не знаят, че чесънът ще издържи от четири до шест месеца, ако се съхранява на хладно и сухо място!“, казва Темпълс. След като започнете да чупите скилидките от луковицата, чесънът ще започне да се разваля. След като извадите първата скилидка, вероятно имате около 10 дни до две седмици, преди останалият чесън на луковицата да започне да покълва. Фрейзър отбелязва, че по-малките глави чесън се съхраняват по-добре от по-големите.