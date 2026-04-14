Подуване на корема или коремни мазнини? Как да разберете разликата и как да се отървете от тях

Как да се отървете от мазнините в корема?

Как да се отървем от подуването на корема?

Ако стомахът ви се разширява и свива, вероятно имате подуване на корема, временно и неприятно състояние, причинено от натрупването на газове или течност в храносмилателната система.

От друга страна, мазнините в корема често са резултат от диета, генетика и начин на живот. Също така, ако са мазнини, коремът ще бъде по-стегнат.

Първият начин е да включите в рутината си напитки против подуване на корема, като например чай от джинджифил или мента. Изследванията показват, че тези природни средства успокояват храносмилателната система и облекчават стомашно-чревния дискомфорт, пише порталът „Яж това, не онова“.

Друг начин за борба с подуването на корема е редовната физическа активност, особено тази, която насърчава изпотяването, което причинява отделянето на излишни течности, карайки ни да се чувстваме по-леки и по-комфортно.

„Отърваването от коремните мазнини изисква цялостен подход. Ключовото е да се даде приоритет на висококачествена диета с ниско съдържание на наситени мазнини, преработени храни, рафинирани въглехидрати и добавена захар. Този тип диета предотвратява натрупването на коремни мазнини“, обясни диетологът Дестини Муди.

Контролирането на общия прием на калории е друг ключов фактор в борбата с мазнините, тъй като предотвратява прекомерното натрупване на тегло в цялото тяло.

„За оптимално изгаряне на мазнини, се ангажирайте с балансирана фитнес рутина, която комбинира силови тренировки с кардио, което ще помогне за изграждането на тонизирано ядро“, предлага Муди.

Съвети, които ще ви помогнат да се борите с подуването на корема и мазнините в корема

1. Приоритизирайте здравето на червата

Храни, богати на пробиотици, като кисело зеле и кисело мляко, са чудесни за здравето на червата и нормалното им функциониране. Според изследвания, здравите черва могат да подобрят храносмилането, да намалят подуването на корема и да намалят риска от хронични заболявания.

2. Пийте достатъчно течности

Противно на общоприетото схващане, пиенето на вода всъщност може да помогне за намаляване на задържането на вода. Не забравяйте да пиете вода през целия ден, особено когато консумирате храни с високо съдържание на сол, за да изхвърлите излишните течности и да облекчите подуването на корема.

3. Практикувайте осъзнато хранене

Приемането на здравословни хранителни навици може да помогне при подуване на корема и загуба на тегло, особено загуба на мазнини.

Опитайте се да се храните бавно, да се наслаждавате на храната си и да обръщате внимание на сигналите си за глад и ситост. Този подход подобрява храносмилането, предотвратява преяждането и подпомага здравословното управление на теглото, като намалява подуването на корема.

4. Управлявайте стреса

Според изследвания, хроничният стрес може да допринесе за натрупване на коремни мазнини и подуване на корема. Важно е да откриете източника на стреса си и да се опитате ефективно да се справите с него.

Дейности като медитация, йога и упражнения за дълбоко дишане могат да ви помогнат да се справите по-добре със стреса, което от своя страна ви помага да отслабнете и да се борите с подуването на корема.