С кои храни тряба да приемате витамин D

Витамин D е необходим за правилния растеж на костите и зъбите, както и за правилното функциониране на мускулите и нервната система. Имунната система се нуждае от витамин D, за да се бори с бактериите и вирусите. Заедно с калция, витамин D помага и за предпазване на възрастните хора от остеопороза. Витамин D се намира в клетките в цялото тяло и е важен за правилното им функциониране.

Кога е най-добре да се приема витамин - сутрин или вечер?

Ако приемът на витамин D е част от ежедневния ви режим, вие вършите добра работа за здравето си. Ако обаче не го консумирате с една важна хранителна група, вероятно не позволявате на тялото си да усвои напълно огромните ползи от витамина, казва регистрираният диетолог Уитни Крауч от Eat This.

Ако тялото ви има недостиг на витамин D, както може да се види от редица симптоми, трябва да помислите за прием на добавки. Експертите препоръчват хората под 70 години да приемат 15 микрограма витамин D на ден, а тези над 70 години - 20 микрограма.

С други думи, за възрастни с риск от дефицит на витамин D се препоръчват превантивни дози витамин D, вариращи от 1500 до 2000 IU.

Витамин D е мастноразтворим витамин. Това означава, че за разлика от някои други витамини, той не се разтваря, когато се приема с вода. Вместо това, той трябва да се приема с мазнини, за да се разпредели и абсорбира правилно в тялото.

„С витамин D трябва да консумирате здравословни мазнини. Те включват зехтин, масло от авокадо и ленено масло“, казва Крауч.

Колко мазнини трябва да приемате с витамин D? Едно проучване установи, че храни с около 10 грама мазнини може да са достатъчни за идеално усвояване на витамин D. Няколко резена пушена сьомга, шепа орехи или една супена лъжица натурално ядково масло, смесени в сутрешното ви смути, също могат да бъдат прости предложения, които да ви помогнат да постигнете това.

Витамин D е много важен за метаболизма на калция и фосфора, което насърчава резорбцията на тези минерали от червата и позволява тяхното съхранение в костите. Той е необходим за правилния растеж на костите и зъбите и за доброто състояние на мускулите и нервните тъкани. Витамин D се образува в кожата по време на слънчеви бани, докато необходимостта от допълнителни количества витамин D се набавя от храната. Добри източници са: черен дроб, олио, риба, масло, яйца (жълтък).