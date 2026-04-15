Тези 5 вида плодове намаляват риска от рак и поддържат чревното здраве

„Смъртността от колоректален рак при хора под 50 години не само се увеличава, но вече е водеща причина за смърт от рак в тази възрастова група“, предупреждава гастроентерологът Лейбелис Падила за „Parada“.

Въпреки че причината не е напълно изяснена, лекарите подчертават, че начинът на живот и диетата играят важна роля. Изследванията показват, че редовната консумация на определени видове плодове може да помогне за намаляване на риска.

Диня

Изследвания показват, че редовната консумация на диня е свързана с 26% по-нисък риск от колоректален рак.

„Доматите често се считат за здравословни заради ликопена, мощен антиоксидант, който им придава червения цвят. Ликопенът се съдържа и в динята и тялото може да го абсорбира още по-лесно от нея“, обяснява Падила.

„Динята е богата на антиоксиданти, включително витамин С, който помага в борбата с оксидативния стрес. Високото съдържание на вода допринася за по-доброто функциониране на храносмилателната система“, добавя гастроентерологът д-р Нийл Парих.

Ябълка

Редовната консумация на ябълки е свързана с 25% по-нисък риск от рак на дебелото черво. Д-р Джеймс Кокс, също гастроентеролог, обяснява, че причината се крие във фибрите и флавоноидите, които действат като антиоксиданти и намаляват възпалението.

„Ябълките съдържат разтворими фибри, които подхранват здравословните бактерии в червата“, добавя д-р Парих.

Киви

Консумацията на киви е свързана с 13% по-нисък риск от колоректален рак.

„Кивито е богато на витамин С, фибри и ензими като актинидин, които помагат за поддържането на здрав чревен микробиом“, каза д-р Парих.

Едно проучване установи, че консумацията на две кивита на ден може да облекчи запека, което е важно, защото, както обяснява д-р Кокс, по-бързото придвижване на храната през храносмилателната система може да намали риска от рак.

Цитрус

Цитрусовите плодове като портокали, лимони и грейпфрут са свързани с девет процента по-нисък риск от рак на дебелото черво.

„Цитрусовите плодове са богати на витамин С и флавоноиди, които имат силни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и спомагат за поддържане на здравето на чревната лигавица“, казва д-р Парих.

Горски плодове

Въпреки че не беше особено подчертано в анализа, д-р Парих препоръчва редовна консумация на горски плодове.

„Плодовете са богати на фибри и полифеноли, които са свързани с намален риск от рак на дебелото черво“, каза той

Д-р Кокс подчерта, че разнообразното хранене е ключово, докато д-р Падила заключи, че „е важно да не се фокусираме само върху определени видове храни, защото разнообразието в храненето е ключово за здравето, особено за чревния микробиом“.