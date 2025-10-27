Войната в Украйна:

Топ 5 ядки, които ще подобрят мозъчната ви сила и паметта

27 октомври 2025, 20:38 часа 0 коментара
Топ 5 ядки, които ще подобрят мозъчната ви сила и паметта

Съдържание:

Най-забележителното нещо за това да си човек е мозъкът, орган, толкова интелигентен, че някога е решил да се самонарече. Той е седалището на нашите спомени, емоции и въображение, командният център, който ни позволява да обичаме, да творим и да мислим за мисленето. И все пак, въпреки целия си блясък, тази крехка маса от неврони процъфтява с най-простите горива.

Как влияят шамфъстъците на кръвното налягане

Те са малки, невзрачни и изчезват с шепа, но ядките може би са най-интелигентната закуска на природата. Пълни със здравословни мазнини, витамини и антиоксиданти, тези малки хапки са свързани с по-остра памет, по-бързо мислене и по-бавен когнитивен спад. Тайната им се крие в мощна комбинация от омега-3, витамин Е, магнезий и полифеноли, които работят заедно, за да защитят невроните и да поддържат синапсите активни.

Храни с високо съдържание на фибри

Разбира се, мозъчната сила не се изгражда за един ден или с една закуска. Науката е противоречива: някои проучвания показват измерими подобрения, други по-малко. И все пак, мислете за ядките като за част от вашия комплект за умствена поддръжка, наред със съня, упражненията, разговорите и любопитството. Няма чудодейни хапчета тук, само доказателства, че тези хрупкави скъпоценни камъни заслужават постоянно място в килера ви.

Още: Лекар: Какво се случва, ако ядете 30 грама ядки ежедневно

Орехи

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Орехите са богати на растителни омега-3 мастни киселини (алфа-линоленова киселина), полифеноли и антиоксиданти, които спомагат за поддържането на невронните мембрани, намаляват оксидативния стрес и подпомагат кръвоснабдяването на мозъка. Едно проучване, публикувано в Food and Function, установи, че богата на орехи закуска (50 г) води до по-бърза реакция и по-добра памет по-късно през деня в сравнение със закуска без ядки, но с подходящо количество калории. В ежедневието това означава, че добавянето на шепа орехи към сутрешната ви зърнена закуска или кисело мляко може да предложи както вкус, така и подкрепа за мозъка.

Бадеми

Бадемите съдържат мононенаситени мазнини, витамин Е, витамини от група В и магнезий - всички хранителни вещества, свързани със синаптичната функция, клетъчното възстановяване и оксидативната защита. В 6-месечно рандомизирано проучване на хора на средна до по-възрастна възраст, публикувано в Taylor & Francis , тези, които консумират 85 грама бадеми на ден, показват значителни подобрения във визуално-пространствената работна памет, зрителната памет и пространственото планиране в сравнение с контролната група. Въпреки това, общият ефект върху глобалното познание е умерен, така че бадемите трябва да се разглеждат като част от по-широка диета, полезна за мозъка, а не като самостоятелно решение.

Още: Ново изследване показва хранителен режим, който може да спаси милиони по света

Кашу

Кашуто предлага магнезий, цинк, мед, здравословни мазнини и биоактивни растителни съединения, които потенциално подпомагат производството на невротрансмитери, синаптичната сигнализация и клетъчната защита. Едно проучване върху животни, публикувано в Heliyon, установи, че диета, обогатена с кашу, е спомогнала за намаляване на холинергичния дефицит и е подобрила паметта при плъхове, изложени на мозъчен стрес (започване на цисплатин), което показва потенциал за полза за мозъка. Въпреки че проучванията върху хора в момента са ограничени, хранителният профил на кашуто го прави разумно включване в поддържащите мозъка закуски

Най-доброто време от деня за консумация на ядки

Лешници

Лешниците осигуряват витамин Е, фолат, ненаситени мазнини и антиоксиданти, които помагат в борбата с оксидативния стрес, възпаленията и свързания с възрастта невронален упадък. Проучване съобщава, че консумацията на лешници може да намали риска от невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон, благодарение на техните противовъзпалителни и антиоксидантни качества.

Още: Водещ американски лекар назовава 5 семена, които имат огромна полза за здравето

Шамфъстъци

Шамфъстъците съдържат лутеин, витамин B6, здравословни мазнини, фибри и антиоксидантни полифеноли – хранителни вещества, които подпомагат когнитивните функции, настроението и паметта. Пилотно проучване при млади хора с наднормено тегло установи, че дневната консумация на 28 г шамфъстък в продължение на 28 дни подобрява когнитивните функции и маркерите за настроение . Въпреки че са необходими по-задълбочени проучвания върху хора, шамфъстъците са хрупкава, полезна за мозъка закуска, която можете лесно да включите в салати, кисело мляко или като самостоятелно лакомство.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Мозък ядки памет здраве
Още от Полезно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес