Варени, пържени или поширани - как е най-полезно да ядете да ядете яйца

Яйцата са изключително универсални. Те могат лесно да се комбинират с други здравословни храни, като зеленчуци. Тук нека открием най-здравословните начини за консумация на яйца.

Яйцата са едни от най-хранителните храни и могат да бъдат съществена част от ежедневната диета. Те са пълни с основни хранителни вещества, което ги прави източник на хранителни вещества, които поддържат цялостното здраве по повече от един начин. Яйцата се считат за пълноценен протеин, съдържащ всичките девет основни аминокиселини, които тялото не може да произвежда самостоятелно. Това ги прави отличен избор за възстановяване на мускулите, растеж и цялостна функция на тялото. Освен това, яйцата са фантастичен източник на няколко жизненоважни хранителни вещества, включително витамин B12, витамин D, селен и холин. Те могат да ви помогнат ефективно да контролирате теглото, да подобрите здравето на сърцето и да подсилите здравето на очите. Начинът, по който приготвяте яйцата си, обаче може да повлияе на хранителния им профил. Яйцата са изключително универсални. Те могат лесно да се комбинират с други здравословни храни, като зеленчуци. Тук нека открием най-здравословните начини за консумация на яйца.

Най-добрият начин да ядете яйца

Готвенето на яйцата прави протеина в тях по-смилаем. То също така помага витамин биотин да бъде по-достъпен за тялото ви. Най-здравословният начин за консумация на яйца е чрез по-кратки методи за готвене на по-ниска температура.

Варене или поширане

Готвенето на яйца чрез варене или поширане запазва повечето от хранителните им вещества, тъй като няма нужда от добавени мазнини като масло или олио. Тези методи запазват целостта на яйцето и го поддържат нискокалорично. По-ниските температури спомагат за запазването на чувствителните към топлина хранителни вещества, като същевременно минимизират окисляването на холестерола.

Други здравословни начини:

Бъркани

Бърканите яйца също могат да бъдат здравословен вариант, особено ако използвате малко количество здравословни мазнини, като зехтин или масло от авокадо. Добавянето на зеленчуци като спанак, чушки или домати подобрява хранителния профил. Не забравяйте да готвите на слаб огън с минимално количество мазнина.

Съвети за максимално увеличаване на хранителните ползи

1. Изберете пресни яйца

Пресни, органични или обогатени с омега-3 яйца. Те обикновено съдържат по-високи нива на витамини А и Е, както и полезни за сърцето омега-3 мастни киселини в сравнение с конвенционалните яйца.

2. Комбинирайте с храни, богати на хранителни вещества

Комбинирането на яйца с богати на фибри зеленчуци като спанак, домати или чушки увеличава общото съдържание на витамини и фибри в храната.

3. Яжте жълтъка

Повечето хранителни вещества, особено витамините и здравословните мазнини, са концентрирани в жълтъка. За максимални ползи за здравето, консумирайте цялото яйце, а не само белтъците.

4. Избягвайте преваряването

Според изследване, публикувано в списанието Food Chemistry Journal, високите температури за продължителни периоди, като например печене повече от 40 минути, могат да намалят съдържанието на витамин D с до 61 процента.

5. Съхранение

За да запазите свежестта си, съхранявайте яйцата в оригиналната им картонена опаковка в най-студената част на хладилника. Избягвайте да ги миете, тъй като това може да премахне защитното покритие.

6. Умереност

Въпреки че яйцата са здравословни, най-добре е да ги консумирате умерено, особено ако имате специфични хранителни ограничения или здравословни проблеми. Повечето проучвания показват, че до едно яйце на ден е като цяло безопасно за здрави хора.

Въпреки че някои методи са по-добри, консумацията на яйца като цяло е супер здравословна, независимо от начина, по който ги приготвяте. Наслаждавайте им се в различни варианти, като обръщате внимание на допълнителните съставки, за да сте сигурни, че поддържате балансирана и питателна диета.